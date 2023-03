Onenigheid over onderzoek naar wangedrag directeur Pakhuis de Zwijger

De debatzaal in Pakhuis de Zwijger. Beeld Desiré van den Berg

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) zegt meerdere keren bij de raad van toezicht van het debatcentrum te hebben aangedrongen op het inschakelen van een extern bureau. Maar volgens Maurits Groen, voorzitter van de raad van toezicht, is nog onzeker of een externe partij het onderzoek gaat verrichten. Evenmin zijn de onderzoeksvragen duidelijk. Volgens Groen ‘vereist de zorgvuldigheid’ dat dit enige tijd kost.

Hij weet niet of ook het functioneren van de toezichthouders zal worden bekeken. Evenmin is duidelijk of interim-directeur Oeds Westerhof, die volgende week aantreedt, een rol krijgt in het onderzoek.

Een paar uur na het gesprek met Groen – en nadat Het Parool enkele gemeenteraadsleden en wethouder Meliani om commentaar had gevraagd – appt hij ‘om mogelijk misverstand te voorkomen’ dat er ‘binnen zeer afzienbare tijd’ onderzoek komt. ‘Alleen de wijze waarop en door wie staat nog niet vast.’ Dat komt doordat de toezichthouders druk waren met de bedrijfsvoering, aldus Groen.

Woede-uitbarstingen

Pakhuis de Zwijger zit zonder directie sinds Egbert Fransen en diens echtgenote/adjunct-directeur op 4 maart terugtraden. Aanleiding was een artikel in Het Parool, waarin oud-werknemers vertelden over woede-uitbarstingen en een angstcultuur. In het bericht waarin Fransens terugtreden bekend werd gemaakt, werd al een onderzoek aangekondigd: ‘Het directieteam heeft besloten terug te treden tot nader order om ruimte te scheppen voor dit onderzoek.’

Groen zei eerder in Het Parool ‘erg verbaasd’ te zijn over de beschuldigingen. Hij zou nooit signalen hebben ontvangen. Medewerkers van het Pakhuis vertelden nadien aan wethouder Meliani geen idee te hebben gehad dat ze met klachten bij de toezichthouders terecht konden.

Groen zegt nu dat de raad het eigen functioneren inmiddels tegen het licht heeft gehouden. Hij sluit niet uit dat in een later stadium toezichthouders opstappen. “Het Pakhuis moet wel bestuurd worden en zolang er geen directie zit, is dat niet in het belang van de organisatie.”

Kritiek uit gemeenteraad

CDA-raadslid Diederik Boomsma vraagt zich af waarom het onderzoek nog niet is begonnen. “Je moet snel schoon schip maken en geen extra onduidelijkheid laten ontstaan. Het lijkt me evident dat de rol van de raad van toezicht wordt meegenomen.”

Boomsma vindt het raar dat de toezichthouders niets meekregen van het vermeende wangedrag. Ook hekelt hij ‘de absurde constructie’ waarbij de adjunct-directeur/echtgenote van de directeur jarenlang vertrouwenspersoon was.

Raadslid Elise Moeskops reageert namens D66 eveneens kritisch: “Ik begrijp niet waarom dit zo lang moet duren. Het onderzoek is van groot belang voor de velen die er werken en hebben gewerkt.”

Meliani noemt een cultuuromslag wenselijk. Ze verwacht ‘zo snel mogelijk’ extern onderzoek.