Onenigheid over huur: café 't Klein Kalfje failliet

Het café aan de Amstel is sinds kort gesloten vanwege een ruzie over de huur. Inmiddels staat het pand te koop, voor 2,5 miljoen euro.



De exploitant van het restaurant op de grens van Amsterdam en Amstelveen, dat in de volksmond als het Kalfje door het leven gaat, ging al begin februari failliet.



Maar de curator hield de uitspanning, herberg anno 1910, open, in de hoop op een snelle doorstart. Wel werd, zoals voorgeschreven na een faillissement, het personeel ontslagen. Nu de ontslagperiode is verstreken, blijven de deuren dicht.



Het Kalfje is, vooral in het weekend, populair bij sporters van het nabijgelegen sportpark, doordeweeks tijdens de middagborrel vooral in vastgoedkringen en aanverwanten.



De uitspanning is zowel onderdeel van de 'Willem Holleederfietsroute' ('de dag na de arrestatie van Holleeder zou hier volgens onbevestigde bronnen een vergadering van vastgoedbaronnen hebben plaatsgevonden') als 'het beste motorterras van Amsterdam'.



Doorstart

Het faillissement is aangevraagd door de eigenaar van het pand, vanwege een conflict over de 180.000 euro huur per jaar die in september 2016 met de exploitant werd afgesproken.



Daarnaast is er onenigheid over een opknapbeurt van het interieur, die volgens de eigenaar helemaal door de exploitant moet worden betaald.