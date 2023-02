Onenigheid over aanpak chaos Waternet leidt tot breuk in waterschapsbestuur

Het gebouw van Waternet aan de Amstel. De vertrouwensbreuk in het waterschap AGV hangt samen met de wens van het bestuur om meer grip te krijgen op Waternet. Beeld Daphne Lucker

Sander Mager, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap en lijsttrekker van Water Natuurlijk bij de verkiezingen van 15 maart, is het vertrouwen van zijn partijgenoten kwijt. Water Natuurlijk is een landelijk samenwerkingsverband voor de waterschappen, dat vooral bestaat uit leden van D66, GroenLinks en sinds kort ook Volt. Daarnaast zijn enkele natuur- en recreatieorganisaties aangesloten.

De vertrouwensbreuk hangt samen met de wens van waterschap AGV om meer grip te krijgen op Waternet. Waternet heeft als taken om onder meer schoon drinkwater te verzorgen in de stad, grachten en leidingen schoon te houden en bruggen en sluizen te onderhouden. Zowel het waterschap als gemeente Amsterdam bestuurt deze ambtelijke uitvoeringsorganisatie.

Achterstanden met belastinginning

De laatste jaren is Waternet veelvuldig negatief in het nieuws geweest, onder meer vanwege fouten met de drinkwaterrekening, ict-problemen en enorme achterstanden bij het innen van waterschapsbelasting. Dat laatste heeft de financiële problemen versterkt van het waterschap, dat kampt met een hoge schuld. De Amsterdamse gemeenteraad raakt ook steeds ontevredener over dat wethouder Melanie van der Horst (Water) te weinig verantwoordelijkheid neemt.

Een groot deel van de dertig algemeen bestuurders van het waterschap (een soort gemeenteraad, waarvan een aantal leden het dagelijks bestuur vormt) klaagt op hun beurt over het beperkte toezicht dat zij kunnen uitoefenen op Waternet. In overleg met de gemeente wordt gekeken naar een andere aansturing, maar hier was lange tijd een impasse. De gemeente is bang bevoegdheden te verliezen, terwijl het waterschap dat nodig acht om de problemen op te lossen.

Nummer 1 tijdens verkiezingen

Inmiddels is er een akkoord over een vernieuwde stichting van Waternet. Dat voorstel komt enigszins tegemoet aan de wensen van het waterschap, maar er resteren nog discussiepunten en tien van de dertig algemeen bestuurders vinden dat het voorstel niet ver genoeg gaat. Zij wilden hun bezwaren afgelopen donderdag bespreken op een vergadering van het waterschap, maar een meerderheid van de leden, onder wie Sander Mager, stelde dat besluitvorming al heeft plaatsgevonden.

Dat kwam Mager op forse kritiek te staan van zijn partijgenoten. Drie van de vijf leden hebben zich afgesplitst en het vertrouwen in Mager opgezegd. Fractievoorzitter Renske Peters waarschuwde dat het nu niet meer mogelijk is ‘de zaken goed achter te laten’ voor het nieuwe algemeen bestuur, dat na 15 maart aantreedt. “Daarover zijn we ontstemd.”

‘Sfeer verziekt’

Mager zegt dat zijn partijgenoten een procedurele truc hebben uitgehaald om het onderwerp alsnog op de agenda te krijgen. “De besluitvorming heeft al plaatsgevonden en die zijn we nu aan het uitwerken en implementeren. Zij konden inhoudelijke vragen ook op een andere manier stellen. Ik baal vreselijk hoe de sfeer door dit onderwerp verziekt is geraakt.”

Het bestuur van Water Natuurlijk kiest de zijde van Mager, die eerder fractievoorzitter van GroenLinks was in Amstelveen. Daardoor blijft hij lijsttrekker bij de verkiezingen van volgende maand. Geen van de leden van Water Natuurlijk in het waterschap die zich tegen Mager hebben gekeerd, is herkiesbaar.