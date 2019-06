Onduidelijkheid over tunnel of brug over IJ duurt nog een jaar

Beeld Gemeente Amsterdam

Alexander D’Hooge, hoogleraar architectuur en urbanisatie aan de KU Leuven, krijgt bijna een jaar de tijd om onderzoek te doen naar deze vraag en op welke plaats dat het beste kan. Hij is na oeverloos zoeken aangesteld als voorzitter van een onafhankelijke commissie die een advies moet leveren over het IJ en de mogelijke oeververbindingen.

D’Hooge doorbrak eerder de impasse die ontstond bij het Antwerpse besluit om onder meer een tunnel aan te leggen onder de Schelde. Hij wordt geprezen om de manier waarop hij uitwegen weet te vinden uit ‘projecten met tegenstrijdige belangen en een veelvoud aan belanghebbenden’. Wat dat betreft valt hij in Amsterdam met zijn neus in de boter.

Aanleg brug

De bouw van een brug ter hoogte van het Java-eiland leidde tot een impasse tussen de gemeente en het Rijk. Amsterdam besliste tot de aanleg van een brug, maar volgens het ministerie van Infrastructuur, Rijkswaterstaat en onder meer een trits aan nautische clubs, kan een brug niet veilig worden ingepast op deze plek.

Volgens planning zou de commissie nog voor deze zomer met een advies komen, maar het bleek onwaarschijnlijk ingewikkeld om een onafhankelijke voorzitter te vinden. Nu D’Hooge bereid is gevonden zo’n commissie te gaan leiden, kan worden begonnen met het aanstellen van andere commissieleden.

De commissie moet worden gevormd uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, mobiliteit, economie, nautiek en civiele techniek. Zij moeten komen tot ‘een concreet en realistisch advies over welke oeververbindingen voor langzaam verkeer binnen de Ring A10 het meest veilig, robuust en toekomstbestendig zijn’.

Amsterdam Rijnkanaal

De Belgische commissievoorzitter gaat zich niet alleen buigen over een brug over het IJ, maar gaat zich nadrukkelijk ook bemoeien met een verbinding over (of onder) het Amsterdam Rijnkanaal. Amsterdam heeft ook de wens een fietsbrug te gaan aanleggen van het Zeeburgereiland naar Sporenburg. Ook hierover ligt de stad in de clinch met het Rijk en de nautische partijen.

Mede hierdoor duurt het werk van de commissie zo lang: er moet een visie worden ontwikkeld over het IJ in relatie tot de ontwikkelingen op en rond het Noordzeekanaal. Eerder stelde verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck al een discussie te willen over de vraag of Amsterdam niet anders naar het IJ moet kijken.