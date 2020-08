Onduidelijkheid over registratie horeca: ieder café doet het anders

De onduidelijkheid rondom de registratieplicht voor de horeca resulteert in verschillende uitvoeringen. Waar het ene café de gegevens ‘voor altijd’ bewaart, worden ze bij de ander na twintig dagen vernietigd.

De manager van Escape caffé op het Rembrandtplein loopt onwennig met een half A4-tje en een pen in de hand over het terras. Als Esther van Zijderveld (47) en dochter Lisa (15) plek in de schaduw hebben gevonden, gaat hij naar ze toe: of ze hun naam en telefoonnummer willen opschrijven.

Iedereen die vanaf maandag een restaurant of café bezoekt, moet zich daar verplicht registreren. Zo kunnen GGD’s na een corona-uitbraak achterhalen wie op de locatie is geweest.

“In het kader van corona vind ik dat heel normaal”, zegt Zijderveld. “Ik ben erg goed van vertrouwen en ga ervan uit dat mijn gegevens goed worden gebruikt.”

Twintig dagen bewaard

Bij Escape Caffé moet iedereen die binnen of buiten wil zitten op zijn minst een telefoonnummer en naam achterlaten. Die worden twintig dagen bewaard in een map, aldus de manager.

Een terras verderop, bij de de Three sisters Pub, gaat het er anders aan toe. Daar moeten gasten enkel hun gegevens opschrijven als ze naar binnen willen. “Op het terras hoeft het niet,” zegt manager Hassan Javed.

Als Jeroen de Groot (20), die op het terras zit bij de pub naar de wc wil, moet ook hij zijn gegevens achterlaten bij de statafel. “Ik heb wel even nagedacht. Wat gaat er met mijn gegevens gebeuren? Toen dacht ik: ik wil wel gebeld worden als iemand corona heeft. Mijn gezondheid vind ik belangrijker dan mijn privacy.”

Javed voelt zich door de nieuwe maatregelen een schoolmeester. “Alsof de gasten mijn leerlingen zijn die ik de regels uitleg. Ze komen hier ontspannen en dan moet ik ze tot iets verplichten. Ik begrijp dat het voor onze veiligheid is, maar het is wel vervelend. Soms, als ik mensen zie twijfelen, gebruik ik humor om het leuk te houden.”

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Toegang ontzegd

Niemand controleert of de ingevulde gegevens juist zijn, maar als een gast weigert íets op te schrijven, wordt de toegang ontzegd. Al was dat maandagavond nog niet nodig. Aan het eind van de dag gaan de gegevens in een map. “Zodra de overheid iets van ons wil hebben, staat alles voor hen klaar”, zegt Javed.

Na hoeveel dagen de Three Sisters Pub de persoonsgegevens vernietigt? “Niet,” zegt de manager. “Of tot corona voorbij is denk ik. Of als de overheid zegt: nu hoeft het niet meer.”

Een deel van de horeca vindt het lastig dat er een extra handeling bij is gekomen. Een kleinere bar op het uitgaansplein bijvoorbeeld. Daar zijn ze vrijdag al begonnen met het registreren en dat blijkt volgens de manager een tijdrovende klus. Ze doen het dan ook niet zelf. “Dat kost me een extra personeelslid. Mijn prioriteit nu is drankjes verkopen. We moeten 3 maanden omzet inhalen.”

Er gaat een snelhechter rond in de bar. Wie geen telefoonnummer wil opschrijven is ook welkom. “Het minimum is een naam.”

Grijs en onduidelijk

De onduidelijkheid omtrent de registratieplicht die het kabinet in de persconferentie van donderdag aankondigde, werd vorige week al in deze krant al benoemd. Volgens privacywaakhond AP is het een beetje grijs en onduidelijk gebied of horeca klanten mogen weigeren als ze geen persoonsgegevens opschrijven.

Het opslaan van de gegevens mag ook onder voorwaarde, zei een woordvoerder van AP. “Op grond van de wet mogen die gegevens verwerkt worden als er een grondslag voor is. Bijvoorbeeld voor bron- en contactonderzoek van de GGD en als die persoon toestemming geeft.” Dat betekent wel dat de gegevens alleen door GGD’en gebruikt mogen worden, niet door de ondernemer zelf maar ook niet door gemeentes of de politie.

Bij Café de Jaren in de Nieuwe Doelenstraat gaat de registratieplicht alsof het nooit anders is geweest. Bij binnenkomst schrijven gasten hun gegevens op alvorens ze doorlopen naar het terras. Voor medewerker Talia Altun voelde dat aan het begin alsof je een grens bij gasten overging. “Maar je vraagt bij een reservering dezelfde gegevens. Die gedachte maakt het vragen makkelijker. Hoe lang zij de gegevens bewaren is nog niet bekend. “We zorgen in ieder geval dat alles op een veilige plek ligt.”