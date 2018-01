Onduidelijkheid over galg op ADM-terrein

De krakers zelf in ieder geval niet, zegt hun woordvoerder Hay Schoolmeesters, die al vele jaren op het gekraakte terrein woont. "Wij hebben genoeg juridische middelen tot onze beschikking, niemand van ons heeft belang bij het plaatsen van zoiets belachelijks als een galg."



Over hoe hoopvol de zaak van de krakers is, is niet helemaal duidelijk: zoals het er nu naar uitziet moeten de krakers de locatie langs de Hornweg verlaten. De rechter oordeelde in de zomer van afgelopen jaar dat de krakers zouden moeten vertrekken. De gemeente gaf de krakers toen een half jaar om hun spullen te pakken.



De eigenaar van het bijna 40 hectare metende terrein, Chidda BV, wil de grond verhuren aan Koole Maritiem. Volgens Chidda voldeed de nieuwe huurder aan de strenge eisen in het bestemmingsplan. Dat plan stelt dat het terrein alleen bestemd is voor 'het herstellen en bouwen van schepen'. Onlangs stelde een hoogleraar echter dat Koole niet doet aan bouw, maar alleen oude schepen en boorplatformen sloopt.



Tijdens de bijeenkomst van de raad bleek dat de gemeente de komst van een 'afvalverwerkingsbedrijf' mag verhinderen, stelt ten minste Schoolmeesters. "Daarom is het plaatsen van zo'n galg een totaal zinloze actie. Ik wil dat ding weghebben. Als het er straks nog staat, haal ik hem zelf weg."