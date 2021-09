Nieuws

Onduidelijkheid over Amsterdamse sinterklaasintocht

Er zal dit jaar geen traditionele sinterklaasintocht zijn in de stad. Dat heeft stichting Sinterklaas in Amsterdam aan NH Nieuws laten weten. Hoe de intocht, die vorig jaar ook al niet doorging vanwege corona, er wel uit komt te zien maakt de stichting pas later bekend.