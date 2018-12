Onduidelijk waarom Jawed S. koos voor Amsterdam Centraal

Inmiddels is S. in de PI Vught de buurman van Mohammed Bouyeri, die andere terrorist die in 2004 Theo van Gogh vermoordde uit naam van de islam.



Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Jawed van twee pogingen tot moord met voorbedachte rade, met een terroristisch motief. "Ik ben hier naartoe gekomen om de eer van onze profeet te verdedigen."



Wie is deze terrorismeverdachte?

Jawed S. werd in mei 1999 geboren in de provincie Logar in Afghanistan, in een stadje vlakbij Kaboel.