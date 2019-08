‘Ondeugende’ Amsterdamse kleuter ging speelgoedauto kopen op de fiets

De politie kreeg rond 15:30 uur een melding binnen van iemand die het jongetje alleen zag rondfietsen van de Ceintuurbaan in de richting van de Maasstraat. Hij trok de aandacht omdat ie door rood licht fietste.

De politie heeft de kleuter toen meegenomen en stuurde via Burgernet een bericht uit. De melding bereikte 806 mensen, maar dat leverde niets op. De jongen kon niet goed aangeven waar hij woonde. De politie had ook geen melding binnengekregen van een vermissing.

De politie is daarop met iemand van de GGD op goed geluk gaan rondrijden met het jongetje. Op een gegeven moment herkende hij iemand op straat. Met de hulp van die bekende is de kleuter uiteindelijk met zijn familie herenigd. De politie, waarbij de jongen uiteindelijk zo’n vier uur heeft gezeten, heeft de kwestie gemeld bij Jeugdzorg.

Speeltuin

Volgens de vader van het jongetje, dat Graziano heet, is de kleuter in totaal zo'n twee uur weggeweest. Het ‘beetje ondeugende’ jongetje werd wel degelijk gemist. “Graziano was in de speeltuin aan het spelen vlakbij het huis van zijn moeder, zoals hij wel vaker doet,” zegt Roberto van der Voort. “Normaal komt hij elke tien minuten even binnen, maar nu niet. Ze zag hem ook niet in de speeltuin.”

Daarop belde de moeder Van der Voort, die ergens anders woont. Hij dacht dat de jongen wel bij een vriendje zou zitten, maar kwam direct helpen zoeken. Uiteindelijk vonden ze Graziano op het speelpleintje met een vriend en de politie. Hij was in de Maasstraat, een straat van het huis van zijn moeder vandaan, opgepikt door de politie.

Speelgoedautootje

Zijn vader: “Hij heeft net leren fietsen zonder zijwieltjes en wilde een speelgoedautootje gaan kopen. Dat deed hij nogal roekeloos, waardoor iemand hem bij de politie meldde. Door alle commotie sloeg hij dicht, en leek het net of hij geen Nederlands sprak. Maar hij is in Amsterdam geboren.”

Het gaat goed met Graziano, maar hij is wel geschrokken. Van der Voort: “Hij mag voorlopig niet meer fietsen. En als hij buiten gaat spelen moet er voorlopig iemand bij hem blijven.’