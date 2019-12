Onderzoeksraad: veiligheid patiënten was in gevaar bij faillissement MC Slotervaart

Het Slotervaartziekenhuis sloot in Beeld Dingena Mol

De raad constateerde dat het wegvallen van een ‘organisatiestructuur’ leidde tot een ‘chaotische situatie’. Andere ziekenhuizen hadden te weinig capaciteit om de patiënten op te vangen, waardoor behandelingen van de patiënten werden vertraagd, ontvangende ziekenhuizen hadden niet altijd de beschikking over de patiëntgegevens. Omdat de behandeling met de eigen arts moest worden onderbroken, leidde dat voor de patiënt tot risico’s op vertraging, terugval en of zorgmijding.

In de dagen na het faillissement luidden de specialisten van het MC Slotervaart de noodklok over de chaos in het ziekenhuis. De specialisten wisten niet naar welke ziekenhuizen ze hun patiënten konden doorverwijzen, leveranciers stopten met de levering van medische spullen en medicijnen voor bijvoorbeeld patiënten met kanker en ingehuurd personeel kwam niet meer naar het werk. Er lag geen draaiboek, maar er moesten wel in allerijl patiënten van de verpleegafdelingen met ambulances naar andere ziekenhuizen worden overgebracht. Mensen konden de behandeling bij hun eigen arts ineens niet meer voortzetten.

Calamiteiten

Het rapport van de Onderzoeksraad is slechts één van de vier onderzoeken naar het faillissement van MC Slotervaart en dat van de IJsselmeerziekenhuizen. Een commissie onder leiding van emeritus hoogleraar Jaap van Manen en de Nederlandse Zorgautoriteit is nog bezig met onderzoek. Eind vorige maand verscheen al een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de patiëntveiligheid.

Daarin werd geconcludeerd dat met name in de eerste weken na het faillissement niet werd voldaan aan de voorwaarden voor goede en veilige zorg in MC Slotervaart. Hoewel geen calamiteiten of patiëntenschade zijn gesignaleerd ten gevolge van het faillissement vindt de inspectie dat een chaotisch faillissement zoals dat van MC Slotervaart nooit meer mag voorkomen in de zorg.

Het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen werden op 25 oktober 2018 failliet verklaard. Vooral bij het Amsterdamse ziekenhuis leidde dit tot een chaotische situatie. Het OLVG kreeg een enorme toeloop van patiënten MC Slotervaart te verwerken, en tot op de dag van vandaag zijn de wachttijden daar langer dan vóór het omvallen van het ziekenhuis.