Onderzoeksraad kritisch over vuurwerkbesluit

Volgens de raad gaat het kabinet daarmee voorbij aan de aanbevelingen die ze een jaar geleden over de jaarwisseling deed.



"De enige manier om consumenten te beschermen tegen de gevaren van vuurwerk is door het gedeeltelijk verbieden ervan," stelt de raad, die spreekt over een 'voortdurend patroon van veel letsel en ordeverstoringen'. Jaarlijks overlijdt gemiddeld één persoon door vuurwerk.



Vuurwerkvrije zone

Minister Ferd Grapperhaus zei eerder deze maand dat gemeenten zelf kunnen besluiten een vuurwerkverbod in te stellen. Ze konden al gebieden aanwijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken, maar het was lastig om een hele gemeente uit te roepen tot vuurwerkvrije zone.



De Onderzoeksraad noemt dergelijke maatregelen onvoldoende. "De Raad is van mening dat de huidige maatregelen niet leiden tot een structurele daling van slachtoffers, incidenten en schade.''



Overlast

In Amsterdam belooft burgemeester Halsema voor de komende jaarwisseling een uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones om de overlast en de hoeveelheid incidenten terug te dringen.



Volgend jaar wordt de aanpak omgedraaid en zal de stad vuurwerkzones in plaats van vuurwerkvrije zones kennen.