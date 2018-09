Onderzoeksraad bekijkt instorten garage Wormerveer

Onderzoekers zijn woensdag in Wormerveer voor een verkennend onderzoek. Op basis daarvan volgt een besluit of de raad daadwerkelijk een onderzoek start.



De tweede verdieping van de parkeergarage stortte dinsdag in en belandde op de eerste etage. Daardoor ontstond flinke schade, maar niemand raakte gewond.



Ook de gemeente Zaanstad, waar de plaats toe behoort, heeft een grondig onderzoek aangekondigd naar de instorting. Een eerste bevinding is dat een stalen ligger onder de betonvloer het heeft begeven. De supermarkt onder de garage was woensdagmorgen nog gesloten.



De gemeente voert woensdag een uitgebreide inspectie uit en besluit daarna hoe het verder moet. Volgens de gemeente was de vloer van de garage overigens niet van het hetzelfde type dat was gebruikt in de Eindhovense parkeergarage die vorig jaar instortte. Die instorting was reden om in heel Nederland betonvloeren te controleren en waar nodig te verbeteren. Ook in Amsterdam werd toentertijd een onderzoek ingesteld.