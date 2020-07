Onderzoekers UMC: Massamedia werken om gedrag te beinvloeden

De onderzoekers toonden aan dat door het inzetten van massamedia, Nederlanders beter en langer hun handen wassen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.

De wetenschappers wilden in maart weten wat de Nederlandse burgers nou eigenlijk voor kennis hadden van de toen net ingevoerde coronamaatregelen. Allereerst plaatsten ze een enquête in De Telegraaf, die door meer dan 34.000 mensen werd ingevuld. Ook vroegen ze influencer Govert Sweep erover vloggen.

Hieruit bleek dat bij veel mensen kennis ontbrak over de coronamaatregelen. Met name over het verplichte handen wassen, het vermijden van het aanraken van het gezicht, en de benodigde anderhalve meter afstand waren ze niet echt op de hoogte.

Inzet massamedia

Vervolgens schreef De Telegraaf een stuk over het nieuwe coronavirus en publiceerde Sweep een filmpje op zijn YouTubekanaal. Het artikel werd twee miljoen keer gelezen en het filmpje meer dan 80.000 keer bekeken.

Hierop lieten de onderzoekers nog een enquête plaatsen in dezelfde krant. Opvallend was dat de kennis over de coronamaatregelen aanzienlijk was verbeterd. Onderzoeker Hamza Yousuf: “We zagen dat men twee keer zo lang én beter de handen waste, er meer kennis was over anderhalve meter afstand houden en over het aanraken van het gezicht.”

Bovendien bleek uit het onderzoek dat met name vrouwen, hoger opgeleiden en ouderen deze informatie snel oppakken. Jongeren, lager opgeleiden en mannen hadden duidelijk minder kennis over hygiëne.

Problemen ic’s

Het onderzoek naar de inzet van de massamedia had als belangrijkste doel het voorkomen van overbelasting op de ic’s. Hoe meer mensen zich houden aan de maatregelen, des te minder besmettingen. “Dit onderzoek laat zien dat je in heel korte tijd gedrag kunt veranderen met massamedia,” aldus Leonard Hofstra, cardioloog en leider van het onderzoek.

Hofstra: “We hebben eerder al met onderzoek gepubliceerd in The Lancet laten zien dat media en entertainment gedrag op grote schaal positief kunnen beïnvloeden. Bij dit project hebben we massamedia ingezet voor betere persoonlijke hygiëne.” Volgens de onderzoeker kan het onderzoek bijdragen aan de effectiviteit van ‘campagnes op het gebied van de volksgezondheid’, of zelfs bij andere noodsituaties en pandemieën.