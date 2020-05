Onderzoekers maken social distancingkaart van Amsterdam

Beeld TU Delft

Veel straten zijn roodgekleurd op het zogeheten Social Distancing Dashboard, wat betekent dat 1,5 meter afstand houden niet tot de mogelijkheden behoort als er een tegenligger je tegemoetkomt. Als een straat blauw is, dan is afstand houden ‘makkelijk’. Bij een gele kleur hoort afstand houden tot de mogelijkheid.

Ook zijn er paarse wolken op de kaart te zien. Dit zijn hotspots waar afstand houden als zeer moeilijk wordt beschouwd. Vooral kruisverbindingen en bus- en tramhaltes worden gezien als plekken waar het haast onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.

Volgens Nu.nl is er op de kaart nog geen rekening gehouden met eventuele maatregelen van de gemeente om straten te verbreden of speciaal in te richten voor voetgangers tijdens de coronacrisis. Alleen Amsterdam is nu nog op de kaart te zien, maar de wetenschappers hebben plannen om dit in de toekomst uit te breiden naar meer steden.