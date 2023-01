Onderzoekers: kabinetsplan voor krimp Schiphol is arbitrair en eenzijdig

KLM rekende uit bij de krimp 25 Europese bestemmingen en 5 tot 10 intercontinentale routes te moeten schappen. Beeld ANP

Luchtvaartminister Mark Harbers besloot vorig jaar zomer dat het maximum aantal vluchten op Schiphol teruggaat van een half miljoen naar 440.000 zodat het vliegverkeer, na jaren vol overschrijdingen, binnen de geluidsgrenzen blijft. Dat aantal is deels gebaseerd op een advies van luchtvaartinspectie ILT uit december 2021. Die waarschuwde toen voor rechtszaken omdat nog altijd niet kan worden ingegrepen als het vliegverkeer de geluidsgrenzen overschrijdt.

Bij het nemen van het besluit legde Harbers meerdere adviezen naast zich neer, blijkt uit documenten. Volgens zijn ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou het aantal belangrijke bestemmingen dat direct vanaf Schiphol bereikbaar is, niet lijden onder de afname van 60.000 vluchten. Meerdere onafhankelijke onderzoeksbureaus die het ministerie al jaren adviseren over de luchtvaart, zetten grote vraagtekens bij de onderbouwing van Harbers’ plannen.

Zo is de grens aan het aantal vluchten door het ministerie gebaseerd op een lijst met wereldsteden die van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse economie, de zogeheten GAWC-index. Maar volgens onderzoeker SEO (onderdeel van de UvA), is een relatie tussen die toplijst en noodzakelijke luchtverbindingen vanuit Nederland nooit aangetoond en daarmee ‘sterk arbitrair’ en moeilijk te objectiveren. ‘Die index is geen goed alternatief voor het vaststellen van de vliegbehoefte.’

Schrappen routes KLM

Ook onderzoeker CE Delft, dat eerder in opdracht van het ministerie het onderzoek deed waarop Harbers zijn besluit grotendeels baseerde, en Erasmus UPT (dat onderzoek doet voor de transportsector) zetten vraagtekens bij de bestemmingenlijst. Die is vooral gericht op steden die van belang zijn voor de Nederlandse economie, bedrijven en zakenreizigers, een focus die al decennia het overheidsbeleid rond Schiphol bepaalt. En dat terwijl slechts een derde van het aantal passagiers op Schiphol zakenreiziger is.

Daarnaast wordt met de focus op economisch belangrijke bestemmingen het belang van Schiphol voor vakantiereizigers onderschat. Zo ontbreken toeristensteden als Faro, Heraklion of Antalya op de lijst. Ook wordt het belang van luchtvracht zo onderschat, terwijl vracht goed is voor een kwart van de economische waarde van Schiphol voor Nederland.

Door uit te gaan van voor Nederland economisch belangrijke bestemmingen raakt volgens onderzoekers ook het belang van transferpassagiers ondergesneeuwd. Reizigers die op Schiphol overstappen van de ene naar de andere bestemming, zijn volgens de luchtvaartsector cruciaal om het merendeel van de intercontinentale bestemmingen en een groot deel van de Europese routes rendabel overeind te houden.

SEO concludeerde in het verleden al dat alleen op basis van Nederlandse instappers zes tot acht intercontinentale bestemmingen vanaf Schiphol lonend zijn. Het onderzoeksbureau publiceerde in 2019 een alternatieve bestemmingenlijst, waarbij het belang van vliegverbindingen wordt afgezet tegen de ‘brede welvaart’ voor Nederland. Het ministerie neemt die lijst niet over 'omdat brede welvaart buiten de scope van de analyse valt’.

Bestemmingen Schiphol

Het minsterie legde ook andere kritiek van de onderzoekers grotendeels naast zich neer. ‘Ons onderzoek is één manier om dit vraagstuk op te pakken. Het is niet de enige of dé manier. Welke methode ook wordt gehanteerd, een uitspraak over het effect van de omvang van Schiphol op netwerkkwaliteit en vestigingsklimaat, zal altijd omgeven zijn met onzekerheden en dilemma’s.’

Het kabinet (of Schiphol) kunnen vanwege Europese concurrentieregels helemaal niet bepalen welke bestemmingen worden aangedaan (dat is aan de luchtvaartmaatschappijen). Maar het ministerie is niet ongerust. ‘De belangrijkste economische steden in het Schipholnetwerk blijven zeer waarschijnlijk gehandhaafd met voldoende vluchten’. Volgens het ministerie zijn ‘de daarbij benodigde frequenties per bestemming’ vastgesteld op basis van beredeneerde aannames. KLM heeft al aangegeven 25 Europese en vijf tot tien intercontinentale bestemmingen te moeten schrappen als het krimpplan doorgaat.

In de onderbouwing van het ministerie, waarover de Tweede Kamer woensdag praat, staan meer aannames en veronderstellingen. ‘Een mogelijke krimp tot 440.000 vluchten zal, hoewel het tot een reductie van netwerkkwaliteit kan leiden, waarschijnlijk geen duidelijke negatieve impact hebben op het vestigingsklimaat’ (van internationale bedrijven in Nederland, red.).

En: ‘Na analyse is de verwachting dat Nederland met een aantal van 440.000 vliegtuigbewegingen goed verbonden blijft met de rest van de wereld.’

Stillere vliegtuigen

Eerder bleek al dat Harbers het besluit om 60.000 vluchten te schrappen gebaseerd heeft op de samenstelling van de vliegtuigvloot van Schiphol in 2018. De minister ging voorbij aan de conclusie uit een door zijn ministerie besteld onderzoek van CE Delft dat stelt dat dat door de komst van de nieuwe, stillere en zuinigere vliegtuigen tot 465.000 vluchten mogelijk zijn binnen geluidsgrenzen.

De afgelopen vijf jaar hebben belangrijke gebruikers van de luchthaven, KLM en Easyjet voorop, fors geïnvesteerd in nieuwe vliegtuigen, die oudere toestellen hebben vervangen. De geluidshinder nam daardoor de afgelopen vijf jaar met circa 15 procent af. Dat is meer dan de vermindering die het kabinet de komende jaren met krimp wil behalen (12 procent).

Eind vorig jaar moest Harbers bovendien erkennen dat de geplande invoeringsdatum van de krimp, november 2023, niet wordt gehaald omdat nog niet is voldaan aan Europese regels die voorschrijven dat eerst alle alternatieven doorgevoerd moeten worden. Dat onderzoek loopt nu. Op zijn vroegst wordt de reductie pas november 2024 doorgevoerd, maar dan moet Brussel wel nog groen licht geven.