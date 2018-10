Onderzoeker OLVG: 'Knieoperatie meestal onnodig'

Zij deden samen met acht andere ziekenhuizen onderzoek naar de effecten van knieoperaties. "Voor orthopeden is opereren dagelijkse kost, maar voor de patiënt is het erg ingrijpend. Wij hebben kritisch gekeken naar ons eigen handelen en naar alternatieve behandelmogelijkheden. Hieruit blijkt dat een operatie lang niet altijd nodig is. Voor de patiënt is dat heel goed nieuws," zegt Victor van de Graaf, orthopeed in opleiding en promovendus OLVG.



Jaarlijks worden in Nederland zo'n 30.000 meniscusoperaties uitgevoerd. De grootste groep patiënten die wordt geopereerd (75 procent) is ouder dan 40 jaar. Tijdens de operatie wordt de scheur in de meniscus, de schokdemper van de knie, weggehaald.



Resultaten onderzoek

De resultaten van het onderzoek moeten volgens het OLVG leiden tot een landelijke afname van het aantal operaties. Aan de studie deden ruim 300 patiënten met een meniscusscheur mee. Die werden over twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg een standaardoperatie, de andere groep zes weken fysio. Na twee jaar werd het functioneren van de knie gemeten.