Onderzoeker: Amsterdamse aanpak Airbnb werkt niet

'De Amsterdamse aanpak van Airbnb werkt aantoonbaar niet. Wij zien nog steeds groei, van het aantal gebruikers en van het aanbod." Die toename is volgens Jeroen Oskam in Amsterdam sterker dan in steden waar wel harde maatregelen gelden.



"Het afgelopen jaar is in Amsterdam het aanbod en het bezoek 25 procent gestegen. In Barcelona was dat 15 procent. In de jaren daarvoor was het verschil nog groter.