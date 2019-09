Onderzoek wapenbezit Oey nog gaande, zoon Halsema niet vervolgd

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie donderdag. Het is nog niet duidelijk wanneer dit is afgerond.

Het OM bevestigt dat er een ‘afdoeningsbeslissing’ is genomen in de zaak tegen de 15-jarige zoon van Halsema en Oey. Ook hij werd verdacht van verboden wapenbezit. Inhoudelijk wil het OM niets zeggen over die beslissing, omdat het om een zaak van een minderjarige gaat. Peter Plasman, advocaat van de zoon, meldde donderdag eerder dat justitie de jongen niet vervolgt, maar dat zijn zaak wordt afgedaan met een Haltmaatregel.

Halttraject

Overtreding van de Wet wapens en munitie is het enige strafbare feit dat aan de orde is, zegt Plasman. “Van braak – laat staan inbraak – of diefstal is volgens het Openbaar Ministerie niets gebleken.” Bij een Halttraject krijgen ‘first offenders’ van 12 tot 18 jaar leeropdrachten en maken ze excuses. Hij houdt er geen strafblad aan over.

Plasman heeft de beslissing ver­nomen van de officier van justitie in Haarlem, die de zaak in onderzoek heeft gehad. Het parket Noord-­Holland heeft het dossier van het OM in Amsterdam overgenomen, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Halsema’s zoon werd op 15 juli ge­arresteerd, toen hij met een vriend op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost voor overlast zorgde. Het wapen dat hij bij zich had, zou hij hebben weggegooid toen de politie arriveerde.

Revolver

Donderdagmiddag wordt de kwestie in de gemeenteraad besproken. De hele zaak ligt extra gevoelig, omdat het wapen later geen ‘nepwapen’ bleek te zijn – zoals Halsema naar buiten had gebracht – maar een onklaar gemaakte revolver. Het wapen was van Robert Oey, partner van burgemeester Halsema. Hij biechtte dat op in een interview met NRC.

Het OM merkte Oey vorige week officieel aan als verdachte vanwege het voorhanden hebben van een revolver. Dat onderzoek is nog gaande.

Sper

Volgens Plasman gaat het volgens een rapport van een wapendeskundige van justitie om een gas/alarmrevolver. “Inwendig is in de loop een zogenoemde sper aangebracht waardoor geen kogelprojectielen kunnen worden verschoten,” aldus Plasman.

Oey had de revolver van een vriend geleend en mee naar de ambtswoning genomen, omdat hij het nodig had voor een filmproductie. Halsema zou niet van het wapen hebben geweten.