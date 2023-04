Onderzoek van het CBS: Amsterdammer zit nog even vast in eigen sociale bubbel

Studentenintroductie in Amsterdam. In Amsterdam heeft 46 procent van de inwoners hbo of universiteit gedaan, landelijk is dat 28 procent. Beeld ANP

Waar landelijk mensen met verschillende opleidingsniveaus steeds meer met elkaar omgaan, zitten Amsterdammers nog altijd even vast in hun eigen bubbel. Op Den Haag na mengen mbo’ers, hbo’ers en universitair geschoolden nergens zo slecht als in Amsterdam.

Dat blijkt uit een analyse van het CBS. De onderzoekers hebben in dit onderzoek gekeken hoe divers de netwerken van mensen zijn. Daarbij werd in data van onder meer de Belastingdienst en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gekeken naar het onderwijsniveau van familieleden, buren, huisgenoten, klasgenoten en collega’s van 25- tot 55-jarigen. Wat blijkt?

In heel Nederland weten mensen elkaar in 2020 beter te vinden dan in 2009, behalve in Amsterdam en Utrecht. In Den Haag is de onderwijssegregatie het hoogst, maar daar daalt deze wel. In Amsterdam verbetert dat niet.

Twee universiteiten

Hoe het kan dat er in Amsterdam zo weinig wordt ‘gemengd’, is niet onderzocht. Maar volgens hoofdsocioloog Tanja Traag van het CBS speelt waarschijnlijk mee dat Amsterdam en Utrecht steden zijn met relatief veel hbo- en universitair opgeleide mensen. In Amsterdam heeft 46 procent van de inwoners hbo of universiteit gedaan, landelijk is dat 28 procent. “Amsterdam is een stad met twee universiteiten en dus veel studenten. Die blijven na hun opleiding vaak in de stad wonen. Mensen uit dezelfde sociaal-economische groepen wonen vaak in dezelfde straten en hebben hun kinderen op dezelfde scholen. Met zo’n hoog percentage hbo’ers en universitair geschoolde mensen in een stad is de kans dat je die mensen tegenkomt ook veel groter.”

Volgens Traag is het belangrijk om deze segregatie te monitoren, omdat het leidt tot afzonderlijke sociale bubbels, die ten koste gaan van het ‘samenleven’. “Als mensen niet met elkaar communiceren, als mensen geen relaties met elkaar hebben in de breedste zin des woords, dan heb je kans dat er polarisatie ontstaat.”

Diverser netwerk

Opvallend is dat ongediplomeerden en mensen met hoogstens een vmbo-diploma een diverser netwerk hebben, qua opleiding, dan ze in 2009 hadden. Sterker: ze zitten minder in een bubbel dan hbo’ers en universitair geschoolde mensen.

Een reden daarvoor geeft dit onderzoek niet, maar Traag denkt dat meespeelt dat door de Wet op het Voortgezet Onderwijs minder mensen heel kort onderwijs hebben genoten. “Er zijn steeds minder ongediplomeerden. Je moet als zestienjarige en zeventienjarige minimaal havo, vwo of mbo niveau 2 hebben.”

Ook valt het op dat er in de Randstad meer onderwijssegregatie is dan in de rest van het land. Wel zijn er een paar uitzonderingen. Rond de stad Groningen wordt er ook tussen verschillende opleidingsgroepen minder gemengd, maar dat komt vooral omdat veel mensen met een middelbare opleiding daar elkaar opzoeken.