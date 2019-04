Onderzoek: tech levert Amsterdam duizenden banen op

In de laatste twee jaar zijn er 13.000 banen in de sector in de hoofdstad bijgekomen, een groei van 12 procent per jaar. De snelst groeiende bedrijven, qua werkgelegenheid, zijn Picnic, Adyen, Takeaway, Swapfiets en MessageBird.



Onderzoeksbureau Dealroom.co heeft voor de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar techbedrijven. Amsterdamse ondernemingen in die branche zijn goed voor 69.000 banen. Dat is 13 procent van de totale werkgelegenheid in Amsterdam.



De techsector levert meer banen op dan horeca en detailhandel bij elkaar. Bedrijven die in Amsterdam zijn opgericht, zijn goed voor iets meer dan de helft van die banen. De rest werkt voor buitenlandse techbedrijven, zoals Uber, Netflix, Tesla, Amazon en Microsoft.



De grootste techwerkgevers in Amsterdam zijn Booking.com, TomTom, Picnic en Adyen.