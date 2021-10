Onderzoek: studentenkamer in Amsterdam gemiddeld 307 euro te duur

Afgelopen tijd wordt door heel Nederland regelmatig gedemonstreerd voor hervormingen op de woningmarkt, zoals hier tijdens het Woonprotest in het Westerpark. Beeld ANP

Dat blijkt uit een berekening van het onderzoeksprogramma Argos. Dat bekeek 1200 advertenties die in september en oktober op Kamernet stonden en vergeleek de gevraagde huurprijs met de prijs die er wettelijk gezien voor die kamer zou mogen gelden. Die wettelijke prijs kan worden berekend aan de hand van een puntenstelsel.

De uitkomst van die berekening is in lijn met de huidige woningnood en toch schokkend: voor acht van de tien kamers wordt een te hoge prijs gevraagd. “In grote steden zijn de excessen het grootst", stelt data-onderzoeker Reinier Tromp van Argos. “In Amsterdam en Utrecht zijn er nauwelijks kamers te vinden die geprijsd zijn volgens het puntenstelsel. 95 procent van de kamers in beide steden is te duur. In Den Haag is dat 88 procent, in Rotterdam 86 procent en in Groningen ook 86 procent.”

307 euro te veel

In Amsterdam vragen kamerverhuurders gemiddeld 307 euro meer per maand dan de overheid adviseert, in Haarlem 218 euro en in Eindhoven 119 euro. De gemiddelde prijs in Nederland van een kamer op Kamernet zou volgens het puntenstelsel 363 euro moeten zijn, terwijl de gemiddelde prijs in de advertenties 512 euro is.

Het puntenstelsel om de huur van een kamer te berekenen kijkt onder meer naar de oppervlakte van die kamer en de faciliteiten in de woning. Verhuurders van sociale woningen en kamers moeten zich aan het puntenstelsel houden, dat geldt ook voor verhuurders van onzelfstandige woonruimte (kamers) in de vrije sector. Een huurder kan wel naar de huurcommissie stappen als hij de huur van zijn woning te hoog vindt, maar veel huurders doen dat niet uit vrees hun woonruimte kwijt te raken. Studentenvakbond LSVB vroeg vorig jaar al om een ‘huisjesmelkersboete’.

Kamernet stelt in een reactie alleen een ‘marktplaats’ te zijn en daarom niet te kunnen beoordelen of aangeboden kamers wel of niet aan een maximale huurprijs moeten voldoen.