Onderzoek SP: Amsterdams ov gaat gestaag achteruit

Amsterdammers in Noord, West en Nieuw-West moeten naar eigen zeggen langer reizen en vaker overstappen. Ook klagen zij over het verdwijnen van haltes en lijnen uit de buurten.



Dat blijkt uit het onderzoek 'De reiziger aan het woord' dat de SP de afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Volgens de partij zijn de klachten over het openbaar vervoer voor een belangrijk deel het gevolg van bezuinigingen waarvan het einde nog niet in zicht lijkt.



Bezuinigingsdrift

Het verdwijnen van haltes is een direct gevolg van deze bezuinigingsdrift, zegt raadslid Tiers Bakker. "In 2012 heeft Rutte II het mes in het ov gezet. Kregen het GVB en de Vervoerregio in 2012 nog 102 miljoen euro subsidie voor ov in Amsterdam en omgeving, in 2024 moet deze subsidie zijn afgebouwd naar 36 miljoen per jaar. Maar er zijn ook lezingen die stellen dat het de bedoeling is dat er in 2024 wordt afgebouwd naar nog maar 11 miljoen per jaar."



Opvallend in het onderzoek is dat hoe verder mensen van de Noord/Zuidlijn af wonen, hoe meer ze het vernieuwde ov-netwerk zien als een verslechtering. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door dat deze mensen eerst een ingewikkelde reis moet maken om te belanden op een van de stations van de nieuwe metrolijn.



