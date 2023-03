Onderzoek Quincy Promes heropend: afgeluisterde telefoongesprekken mogelijk onrechtmatig

Quincy Promes (31) tijdens een wedstrijd met Spartak Moskou. Beeld AFP

Eigenlijk zou de rechtbank vrijdagmiddag al uitspraak doen in de zaak over de mishandeling van zijn neef. Maar woensdagmiddag werd ineens bekendgemaakt dat het onderzoek wordt heropend. In de Amsterdamse rechtbank werd vrijdagochtend uitgelegd waarom.

Tijdens de strafzaak twee weken geleden werd uitgebreid geciteerd uit afgetapte telefoongesprekken, waarin Quincy Promes (31) onder anderen met zijn vader en broer praat over de steekpartij. De taps zijn echter verkregen in een heel ander onderzoek – over drugshandel.

Heropend

Welke reden precies aan die taps ten grondslag ligt, is de advocaten van Promes niet duidelijk, en daardoor ook niet of de gesprekken wel gebruikt mogen worden in deze zaak. Zij vroegen daarom twee weken geleden om heropening van het onderzoek. “De rechtbank gaat daar nu in mee en wijst het verzoek toe,” zei de rechter.

Het Openbaar Ministerie (OM) is nu gevraagd om uiterlijk over twee weken de achterliggende stukken van de taps aan het dossier toe te voegen, zodat beoordeeld kan worden of ze rechtmatig zijn, en dus ook als bewijs kunnen dienen in deze zaak. Daarna wordt een nieuwe datum bepaald voor een volgende inhoudelijke zitting over de steekpartij.

Arrestatie

Het zou nog kunnen dat het OM de stukken niet wil prijsgeven, omdat daarmee de drugshandelzaak zou kunnen worden geschaad. Mocht dat gebeuren, dan moet er opnieuw gekeken worden wat er met de taps moet worden gedaan.

Profvoetballer Promes was wederom niet aanwezig in de rechtbank. Hij voetbalt momenteel bij de Russische club Spartak Moskou en vreest te worden aangehouden als hij naar Nederland komt, omdat het OM hem ook nog in een zaak wil horen over drugshandel. Een arrestatie zou hem zijn contract kunnen kosten.

Arrestatie

Twee weken geleden werd een celstraf van twee jaar geëist tegen Promes. Hij zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een familiefeest in Abcoude zijn neef Esajas in zijn knie hebben gestoken met een mes. Die raakte ernstig gewond en liep volgens zijn advocaat een posttraumatische stressstoornis op.

Promes zou zijn neef hebben gestoken omdat Esajas in 2016 een ketting van 3000 euro van een tante zou hebben gestolen, en ook op het feest een ketting van iemands nek zou hebben gerukt. De familieruzie hierover escaleerde op die avond in Abcoude.

Zware mishandeling

Het OM verdenkt Promes van zware mishandeling. “Hij verkeerde in een woeste toestand en stak met grote kracht,” zei de officier van justitie twee weken terug. “Anderen moesten ertussen springen om erger te voorkomen. De officier van justitie rekent het Promes zwaar aan dat hij vindt dat zijn neef ‘zijn verdiende loon heeft gekregen’. Hij had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen omdat hij als profvoetballer een voorbeeldfunctie vervult.”

Poging tot moord of poging tot doodslag werd niet bewezen geacht. Promes zou tijdens en na de steekpartij weliswaar hebben geroepen dat hij zijn neef wilde doden, maar uit zijn handelen zou niet hebben gebleken dat hij dat ook echt zou doen. Ook nam hij volgens de officier van justitie niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden, omdat hij hem in zijn been stak.