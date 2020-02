Onderzoek: prijzen huizen- en kantorenmarkt veel te hoog, kans op crash neemt toe

Een bouwvakker aan het werk in de Amsterdamse wijk Westlandgracht. Beeld ANP

De vastgoedprijzen breken overal ter wereld records, blijkt uit nieuw, internationaal onderzoek van de Bank for International Settlements (BIS), die in handen is van zestig centrale banken, waaronder De Nederlandsche Bank.

De centrale banken zien de kansen op een correctie toenemen, doordat de prijzen van huizen en commercieel vastgoed veel sneller stijgen dan de inkomens. Dit komt door de lage rente en de bevolkingsgroei, maar ook door de steeds grotere rol die internationale beleggers spelen op de woning- en vastgoedmarkt. Zij steken hun geld in stenen, omdat ze daarmee een aantrekkelijk rendement kunnen behalen. Uit dit onderzoek blijkt dat vastgoedprijzen sterk stijgen in landen waar veel buitenlandse beleggers actief zijn. En dit gebeurt dan weer vooral in de grote steden.

Beleggers spelen in op de groeiende vraag naar stedelijke woningen en kopen die op voor verhuur. Dit leidt tot een hogere vraag, bij een afnemend aanbod.

Buy-to-let

Eerder deze maand bleek al dat in Amsterdam het aantal koopwoningen plotseling is afgenomen. Belangrijke oorzaak is buy-to-let, het fenomeen waarbij beleggers koophuizen uit de markt halen voor verhuur.

In Amsterdam zijn al grote, internationale beleggers actief, zoals Blackstone en CBRE. Zij kochten pakketten huurwoningen. De Verenigde Naties hebben al gewaarschuwd voor internationale beleggers, die huurders uit huizen zouden jagen.

Het risico van de groeiende rol van vastgoedinvesteerders is dat zij zich snel terug kunnen trekken in slechte tijden, waardoor de huizenmarkt in hoog tempo verslechtert en mogelijk instort. De overheid kan hier weinig aan doen, blijkt uit het onderzoek, omdat nationale regels buitenlandse partijen meestal niet raken.

Het onderzoek van BIS strekt zich uit tot meer dan twintig landen, waaronder Nederland. Volgens BIS maken de huizenprijzen wereldwijd dezelfde ontwikkeling door. Toch is er geen sprake van een wereldwijde vastgoedmarkt, aangezien elk land zijn eigen regels hanteert voor ruimtelijke ordening, hypotheken en belastingen.