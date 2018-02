Onderzoek naar zonnepanelen langs snelweg

Per plek wordt nu bekeken of de zonnepanelen goed ingepast kunnen worden en of ze gevolgen hebben voor flora en fauna. Ook kan het zijn dat er toch te weinig zonlicht invalt of dat er te hoge kosten gemoeid zijn met het aansluiten van de zonnepanelen op het elektriciteitsnet.



Rijkswaterstaat denkt verder nog aan zonnepanelen die worden verwerkt in geluidsschermen, als die toch aan vervanging toe zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schermen langs de A10 in Noord.



Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van de D66-raadsleden Marijn Bosman en Bart Vink. Zij opperden vorig jaar dat langs snelwegen en spoor wellicht plek is voor de opwek van zonne-energie, ook al omdat daarvoor binnen de stad weinig ruimte is.



Spoorbeheerder Prorail is minder enthousiast. Langs het spoor rond Amsterdam ziet Prorail weinig mogelijkheden voor zonnepanelen op het talud. De ruimte is beperkt en er is veel schaduwwerking, volgens Prorail. Ook is het de vraag of de zonnepanelen lang op hun plek kunnen blijven liggen vanwege aanpassingen in de infrastructuur.