Onderzoek naar verband schietpartijen Wittenburg

Op 23 november vorig jaar stierf op de Kattenburgerkade de ­

19-jarige Ayman Mouyah, die met zijn familie in de buurt woon­de. Bij die schietpartij raakte de gisteren neergeschoten Gianni L. ook al gewond.



Voor die schietpartij arresteerde de politie al vlug de 39-jarige oud-ijshockeyer Tim S., zoon van een oud-karatekampioen die in de rosse buurt tientallen jaren de orde had bewaard voor Wallenbaas 'Zwarte Joop' de Vries.



Kelderbox

Tim S. was door verslavingen aan lager wal geraakt en leed een getroebleerd bestaan. Hij woonde op Kattenburg met zijn hond in de kelderbox van zijn ouders.



Volgens verschillende bronnen had S. een hoogopgelopen ruzie met jongens die in Kattenburg op straat hangen en daar volgens buurtbewoners rottigheid uithaalden. In de dagen voor de schietpartij in november zou de ruzie tussen S. en het groepje jongens verder zijn geëscaleerd vanwege een conflict over een gestolen scooter. S. zou daarbij fors zijn mishandeld.



Olifantswerf

Of het latere slachtoffer Mouyah ook bij die voorgeschiedenis betrokken was, is onduidelijk, al gaan daarover in de buurt geruchten. In de nacht van 23 november stond hij bij de flat Olifantswerf, samen met een aantal vrienden, onder wie Gianni L. Volgens getuigen ontstond er ruzie, waarna het geluid van schoten klonk. Vier jongens werden geraakt, onder wie Mouyah en Gianni L. Mouyah overleed.



Na de schietpartij werd hij herdacht als een geliefde buurt­genoot, maar er was ook een grimmiger reactie: een auto en een boot gingen in vlammen op, ­vermoedelijk omdat de brandstichters dachten dat die eigendom waren van de familie S. Zoals wel vaker bij dit soort conflicten bleek dit later niet het geval te zijn.



