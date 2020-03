Onderzoek naar veiligheid laadpunten gemeentelijke garages

Beeld ANP

Onlangs meldde tv-programma Kassa dat elektrische auto’s in ondergrondse garages een groot gevaar vormen omdat ze tijdens het laden in brand kunnen vliegen omdat de brandweer er vaak niet goed bij kan komen. Volgens emeritus hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale zou het wachten zijn ‘op de eerste ramp waarbij een grote kans is op slachtoffers’.

Gedurende de scan die de brandweer op dit moment uitvoert wordt gekeken of de garages voldoen aan de eisen, aldus een woordvoerder van de gemeente. De parkeergarages die de gemeente in eigendom of in beheer heeft worden regelmatig gecontroleerd. Bij aanpassingen aan het gebouw heeft de brandweer daarin een adviserende functie.

Minder streng

Bij particuliere garages is er sprake van minder strenge controle op de naleving, stelde wethouder Marieke van Doorninck onlangs in de gemeenteraad. Volgens de woordvoerder van de gemeente heeft de brandweer laten weten dat er voor het plaatsen van laadpalen geen vergunning nodig is. “Bij dergelijke garages heeft de brandweer dus geen officiële adviesrol als het gaat om het plaatsen van laadpalen.”

De woordvoerder stelt dat er wel controles kunnen worden uitgevoerd. “Daar kunnen afspraken over worden gemaakt. Daarnaast kunnen VVE’s zelf natuurlijk nadenken over maatregelen zoals het opnemen in de statuten van regels omtrent het plaatsen van laadpalen. Bijvoorbeeld dat dit alleen door een gecertificeerde installateur mag gebeuren.”

Bij de aanleg van nieuwe gemeentelijke parkeergarages worden tegenwoordig aanvullende afspraken gemaakt, zegt de woordvoerder. Hij verwijst daarbij onder meer naar de Albert Cuypgarage, die in 2018 is geopend. “Daar zijn met de brandweer over de laadpalen nog aanvullende afspraken gemaakt. De alarminstallatie is zo ingericht dat de laadpalen afgeschakeld worden als er een brandmelding afgaat. Ook het in de toekomst installeren van dergelijke laadpalen zal worden afgestemd met de brandweer.”

Hete accu

Het probleem zit ‘m in het het feit dat een accu van een elektrische auto razendsnel brandt. Bovendien wordt die zo heet dat de structuur van de garage kan worden aangetast, wat dramatische gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld winkels, woningen of kantoren die erboven zitten. Ook komen er bij zo’n brand giftige stoffen vrij.

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid wil om die reden ondergronds laden aan banden leggen. “Wij gaan gemeenten die een vergunning aanvragen voor laadplekken dringend adviseren om alleen nog bij de uitgang van parkeergarages te laden, zodat de brandweer er makkelijk bij kan”, aldus IFV in de uitzending van Kassa.