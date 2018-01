Onderzoek naar toestel United Airlines op Schiphol

Onderzoekers naar Schiphol ivm vliegtuig dat eerder vanmiddag na de start terugkeerde omdat inzittenden onwel werden. — Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad) 19 januari 2018

Of de piloten daar ook last van hebben gehad kon een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland niet zeggen. Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn vrijdagavond op Schiphol voor nader onderzoek bij het toestel.



De raad bepaalt ter plaatse of bijvoorbeeld een recorder uitgelezen zou moeten worden en heeft contact met bemanning die aan boord en aan de grond was. Een woordvoerder spreekt van protecolair onderzoek, dat zo'n '20 a 30 keer' per jaar gedaan wordt. De precieze aanleiding voor het onderzoek van vrijdag is onduidelijk.



Omdat het vliegtuig een harde landing maakte raakte het landingsgestel oververhit en ontstond een klein brandje. Dat was snel onder controle, zegt een woordvoerder van Schiphol.