Onderzoek naar sloop van monumentaal interieur Groote Museum in Artis

Het Groote Museum in Artis in 2017, ten tijde van de renovatie. Beeld ANP / Dingena Mol

Dat bevestigt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck tegenover Het Parool.

Het gaat om monumentale stuc- en verflagen in het uit 1855 stammende pand. Volgens Haig Balian, artistiek en zakelijk directeur van het Groote Museum, heeft een projectleider de vergunning verkeerd gelezen en zonder overleg het stucwerk eraf gehaald. Hij noemt het bij AT5 ‘erg vervelend en naar dat het gebeurd is’. Het is volgens Balian nu aan het OM om een beslissing te nemen over mogelijke vervolgstappen.

Dat besluit volgt in het eerste kwartaal van dit jaar, zegt de woordvoerder van wethouder Van Doorninck. Nadat de fout in december 2019 is geconstateerd, kondigde de gemeente een bouwstop af voor de werkzaamheden aan de muren. Artis moest een herstelplan maken, dat vorig jaar was afgerond en direct is uitgevoerd. De woordvoerder van wethouder Van Doorninck vertelt dat Artis gedurende de periode ‘heel meewerkend’ was. “Ik denk dat ze ook erg van de fout zijn geschrokken.”

Het Groote Museum, waarin het gaat over de relatie tussen mens en natuur, was sinds 1947 niet meer open voor het publiek. Volgens de woordvoerder van Artis zijn de werkzaamheden bijna afgerond. Het museum heropent later dit jaar de deuren.