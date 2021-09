‘Onderzoek naar plagiaat door bestuurder Amsterdam UMC’

Beeld Van Nerum Tammy

Na vragen hierover van de Volkskrant bevestigt Amsterdam UMC dat onderzoek gaande is naar het bronnengebruik van Kramer. Het gaat om in elk geval zes columns in de afgelopen anderhalf jaar, blijkt uit de teksten in handen van de krant. Naast die van De Waard gaat het om passages van wijlen toneeldirecteur Gerrit Korthals Altes, NRC-journalist Wouter van Noort, een ingezonden brief van historicus Eymert-Jan Goossens in NRC en van schrijver Aernout Borms, meldt de Volkskrant.

Kramer nam op 26 oktober bijvoorbeeld de volgende woorden over van De Waard: ‘Een deel van de mensen wordt gelukkiger van het feit dat ze niet meer naar het werk of de winkel hoeven te reizen. Een groot deel betreurt dat.’ Om eraan toe te voegen: ‘Ik durf te wedden dat zij een grote meerderheid vormen binnen Amsterdam UMC’.

De kwestie kwam aan het licht nadat een collega van internist Kramer bij de raad van bestuur melding maakte van de overeenkomsten in de teksten van deze publicisten. De hoogleraar betuigde vervolgens spijt door deze zomer in zijn column toe te geven dat hij ‘ideeën en woorden van anderen had toegeëigend zonder expliciete bronvermelding’.