Onderzoek naar ongevallen met taxi's

Dat schrijft staatsecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) in antwoord op Kamervragen. De staatsecretaris heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gevraagd dit onderzoek op zich te nemen. Zij reageert hiermee naar eigen zeggen op de reeks van dodelijke ongevallen waar taxi's bij betrokken waren.



De afgelopen maanden kwamen in Amsterdam vier mensen om het leven na ongelukken waarbij chauffeurs van Uber betrokken waren. Van Veldhoven zegt vooralsnog geen onderscheid te zullen maken naar aanbieders van taxivervoer omdat die informatie volgens haar niet wordt geregistreerd bij ongevallen. Dat klopt niet, want via de kentekens is het relatief eenvoudig om na te gaan voor welke aanbieder de chauffeurs rijden.



Risico

De staatsecretaris herhaalt dat zij het initiatief van Uber om in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland verplicht veiligheidstrainingen te gaan aanbieden een goede zaak vindt. Zij verwijst daarbij naar de gegevens van het SWOV waaruit blijkt dat jonge chauffeurs (18-24 jaar) vijf keer zo veel risico lopen om betrokken te raken bij ongevallen. Uber heeft nu een leeftijdsgrens van 21 jaar, voor nieuwe chauffeurs.



Van Veldhoven wuift de veelgehoorde bezwaren weg dat Uber-chauffeurs bij overtredingen of ongelukken andere straffen krijgen dan reguliere taxi's. Volgens haar is 'een gelijk speelveld geborgd'. Dat gewone chauffeurs spreken van 'ongelijke regelgeving' klopt niet, zegt ze. Dat er verschillen zijn, ligt volgens de staatsecretaris aan gemeentelijke taxiregels. Dat zou te verklaren zijn uit de verschillen tussen de opstapmarkt (gewone taxi's) en de bestelmarkt (onder meer Uber).