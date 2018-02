Onderzoek naar mogelijkheid volksstemming burgemeester

Dat zei de tijdelijke burgemeester Jozias van Aartsen woensdagmiddag. Van Aartsen (70) neemt waar vanwege het overlijden van Eberhard van der Laan, maar de ambitie is om voor het begin van de zomer een nieuwe eerste burger te hebben aangesteld.



De stichting Meer Democratie heeft genoeg handtekeningen verzameld om het idee voor een soort raadgevend referendum op de agenda van de gemeenteraad te zetten.



Daarmee zouden Amsterdammers een keuze kunnen maken uit de kandidaten die voor de post gesolliciteerd hebben. Dit dient dan als advies voor de gemeenteraad, die de uiteindelijke keuze maakt.



Gemeentewet

Voordat dit gebeurt, wil Van Aartsen eerst de haalbaarheid van het plan onderzocht hebben. "We vragen professor Voermans of dit mogelijk is, binnen de verordeningen en de gemeentewet waarin de burgemeestersbenoeming is vastgelegd."



De commissie van Voermans is gevraagd om binnen drie weken met een reactie te komen, zodat nog voor de verkiezingen van 21 maart duidelijk is of een volksstemming over de burgemeesterskandidaten haalbaar zal zijn.



Een meerderheid in de Amsterdamse raad is voor het houden van een volksstemming, mits mogelijk binnen de bestaande regels.



