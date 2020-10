Onderzoek naar mogelijke liquidatiepogingen zussen Holleeder

Willem Holleeder. Beeld ANP

Een onbekende automobilist zou afgelopen zomer in de omgeving van Amsterdam een pistool hebben gericht op Sonja. Zij ontvluchtte diegene naar eigen zeggen door met haar auto in tegengestelde richting te rijden.

Astrid werd op haar beurt naar eigen zeggen bedreigd toen ze haar moeder op een geheime locatie bezocht. Ze zegt dat ze werd opgewacht door een onbekende man, die pogingen leek te doen een liquidatie uit te voeren.

De politie is nog bezig met het onderzoek en heeft voor beide zussen extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zegt een woordvoerder na de berichtgeving vanDe Telegraaf.

Herdruk Judas

Astrid Holleeder richt zich in een herdruk van haar bestseller Judas rechtstreeks tot haar broer Willem over de twee vermeende dreigingsincidenten. Volgens De Telegraaf verschijnt de uitgave deze week. ‘Het houdt niet op, hè Wim? Het houdt nooit op. Het begint pas,’ schrijft Astrid in haar laatste woord.

‘Denk eens goed na, Wim,’ voegt ze toe. ‘Weet jij toevallig wie die jongeman is die mij bij mama’s geheime adres stond op te wachten? Nee, natuurlijk weet je dat niet. Hoe durf ik het te vragen. Beschuldig ik je soms ergens van? Maar nee hoor, Wim, dat doe ik niet. Ik stel je gewoon een vraag.’