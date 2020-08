Onderzoek naar liquidaties Ahmet G. mondt uit in witwaszaak

Onderzoek na de schietpartij bij De Grote Wielen in Amstelveen in 2019. Beeld ANP

De informatie die de inlichtingendienst van de recherche heeft gekregen, liegt er niet om. De Amstelveense Turk Ahmet G. zou betrokken zijn bij onderwereldmoorden. Dat strookt wel met het beeld dat in het criminele milieu van G. bestaat: dat hij al decennia in de internationale drugshandel zit en rivalen uit de weg laat ruimen.

Voor moordplannen heeft de recherche echter geen harde aanwijzingen gevonden. Wel bevestigen observaties en afgeluisterde gesprekken dat hij zich bezighield met drugshandel. Uiteindelijk zien de officieren van justitie vooral bewijs dat Ahmet G. met hulp van zijn vermoede rechterhand Hasan M. (42) voor ruim drie ton aan drugsgeld witwaste, plus twee geleasde BMW’s en een Ford waarin M. zich verplaatste.

Op de eerste dag van een proces waarvoor de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Osdorp vier dagen is gereserveerd, beklaagde Ahmet G. zich geërgerd en geregeld met een geheven vinger over het dossier en de hem gemaakte verwijten.

De bedrijven in schoonmaakwerk en sloop- en bouwwerk waren écht en Hasan M. was zijn projectmanager.

Satudarah

Dat de politie hem in 2016 en 2017 overdag, gedurende kantoortijden, observeerde terwijl hij sprak met bekende criminelen, had volgens G. te maken met zijn handeltje in versleutelde PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy).

De rechters hadden over die stelling wel wat kritische vragen, want in een ontmoeting van G. met twee voor drugshandel en wapendelicten veroordeelde leden van motorbende Satudarah leek het gesprek in soms ‘versluierende taal’ over heel wat anders te gaan. Drugshandel.

De mannen spraken over een boot, over tijdstippen om ‘pakken’ uit te halen, over ‘iemand die groot is in Peru’, over ‘vijf bestellen’ en over een eigen terrein in de haven van Antwerpen. Ter sprake kwam dat ze ‘geen bakken’ meer moesten kopen. De recherche vult in: containers.

Het ging over ‘1200 kilo’ en over het reserveren van een datum waarop een specifieke douanier in dienst was.

Oudste rechter

De oudste rechter: “U is in deze zaak overigens niet ten laste gelegd dat u in drugs gehandeld heeft, maar wel dat uw verdiensten in wit geld moesten worden omgezet, omdat de maatschappij moest denken dat uw handel legaal was.”

Ahmet G. benadrukte dat de recherche ook moet hebben gezien dat hij met andere mensen afsprak. Zoon Gilbert Rommy van de in de Verenigde Staten gedetineerde Nederlandse drugscrimineel Henk Rommy, ‘de Zwarte Cobra’, arriveerde pas nadat Ahmet G. ergens net weer was vertrokken, dus daar had hij niets mee te maken.

“De politie en het Openbaar Ministerie hebben een pen gepakt en precies opgeschreven wat ze wilden. Ik heb toch ook met andere mensen afgesproken?” zei G., gehuld in een lichtgrijs poloshirt. “Ik ken een heleboel mensen. Het lijkt wel een tunnelvisie. Ze willen juist die verdachtmakende personen naar voren schuiven, en niet al die andere personen met wie ik gediscussieerd heb.”



Vals of vervalst paspoort

Over het valse of vervalste paspoort dat bij hem in beslag is genomen, met zijn foto, maar op een andere naam en met andere persoonsgegevens, zwijgt hij.

De rechtbank bespreekt woensdag de zaak van een medeverdachte. Dinsdag 1 september volgt het requisitoir met de strafeisen en daarna krijgen de advocaten het woord voor hun pleidooien.

De raadslieden vingen overigens bot met hun poging de partner van Ahmet G. alsnog als getuige te laten verhoren. Eerder had ze niet naar de onderzoeksrechter durven komen, omdat haar man en dochter in maart 2019 elk in hun been waren geschoten bij hun toenmalige woning aan De Grote Wielen in Amstelveen.

Ze was zelf ook gewaarschuwd dat zij geliquideerd zou worden, omdat zijn rivalen Ahmet G. niet konden vinden. Ze woont nu in het buitenland en accepteerde een geldboete om maar niet op een vaste tijd en plaats in een rechtbank te hoeven verschijnen, maar de advocaten willen, bijvoorbeeld, een videoverhoor.

De rechtbank gaat ervan uit dat de partner niet ‘binnen een aanvaardbare termijn’ kan getuigen en heeft het verzoek verworpen.