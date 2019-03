Onderzoek naar ICT-storingen bij gemeente

Uiteindelijk bleek dat een deel van de verbindingsapparatuur was uitgevallen. Vervolgens lukte het niet om het het reserveonderdeel te gebruiken om het netwerk te herstellen.



Het was de derde storing in korte tijd. Ook op 18 februari en 7 maart was de ict van de gemeente niet beschikbaar. Volgens de wethouder hadden de storingen niets me elkaar te maken.



Draaiboeken

'We werken met 24/7 monitoring van onze ICT omgeving', schrijft wethouder Touria Meliani aan de gemeenteraad. 'Er zijn draaiboeken en protocollen voor het team dat verantwoordelijk is voor het oplossen van storingen. Waar mogelijk worden storingen voorkomen maar we kunnen ze niet uitsluiten.'



Met behulp van het onderzoek hoopt de wethouder passende maatregelen te kunnen nemen om het aantal storingen in het vervolg te beperken en - eenmaal daar - sneller te kunnen oplossen.