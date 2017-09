Onderzoek naar gemeentelijk belasten flitskapitaal

Een motie van de SP kon rekenen op genoeg steun van PvdA, GroenLinks en de ouderenpartij, waardoor wethouder Kajsa Ollongren gedwongen wordt om ermee aan het werk te gaan.



De SP maakt zich al langer boos om het bestaan van brievenbus-bv's, die multinationals gebruiken om hun belastingdruk zo efficiënt mogelijk te spreiden over verschillende landen. Maar volgens de linkse partijen worden dit soort bv's, die eigenlijk alleen een adres en een brievenbus in Amsterdam hebben, gebruikt om belasting te ontduiken.



Al eerder gaf Ollongren aan dat Amsterdam dit soort bedrijfjes niet actief ondersteunt, dat ze legaal zijn, en dat zij weinig kans ziet om er iets aan te doen.



Woensdagmiddag herhaalde zij dit standpunt. "Dit onderzoek gaat meer geld kosten dan we ooit zouden kunnen ophalen met zo'n belasting. Ik begrijp de zorg maar dit is geen reële oplossing," aldus Ollongren.



Door de SP-motie moet de wethouder gaan uitzoeken wat er wél mogelijk is op gemeentelijk niveau om dit zogeheten 'flitskapitaal' te gaan belasten. Wanneer de wethouder met resultaten komt is niet bekend.



