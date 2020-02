‘Onderzoek naar financiering moskeeën vergroot polarisatie’

Beeld Maarten Brante

Jacob van der Blom, de voorzitter van de Blauwe Moskee die vorige week in de mini-enquête werd onderworpen aan een waar kruisverhoor, zei geschrokken te zijn van die bejegening. Hij kreeg een spervuur aan vragen over contacten met controversiële islamitische geestelijken en de Moslimbroederschap.

“Ik schrok er van,” zei Van der Blom op een debatavond georganiseerd door de conservatief-islamitische Turkse organisatie Milli Görüs en ­Republiek Allochtonië, een website over integratievraagstukken. “Het is een gigantische teleurstelling ­geweest.”

Rechtsstaat

De parlementaire commissie ­bestaat volgens Van der Blom uit mensen die ‘de materie totaal niet ­begrijpen’. En er wordt gemorreld aan uitgangspunten van de rechtsstaat. “Je bent onschuldig, tenzij. En niet: je bent schuldig, tenzij. Als we nu met moslims die kant opgaan, zullen we daar als samenleving over een aantal jaren spijt van hebben.”

Van der Blom zat woensdag in een panel met publicist en arabist Gert Jan Geling, aanvankelijk voorstander van de mini-enquête. “Na de verhoren ben ik gaan twijfelen. Je hebt te maken met politici, generalisten, die niet de juiste vragen stellen. En ik vraag me af of conclusies voor een deel al vaststaan. Wat is dan het nut?”

Woensdagmiddag was er een knetterend verhoor door de onderzoekscommissie van de Utrechtse imam Suhayb ­Salam, die ervan wordt beticht een fundamentalistische moskeeorganisatie te leiden. Salam ging fel tekeer tegen zijn ondervragers, die hem op hun beurt ferm van repliek dienden.

“Ik ben er bang voor dat die houding uiteindelijk de enige is die moslims moeten aannemen om zich te verdedigen tegen de overheid,” aldus Van der Blom. “Dan wordt het een soort aanval en verdediging.”

Confrontatie

De confrontatie met de commissie heeft Van der Blom veel steunbetuigingen opgeleverd van moslims. Dat is nu ook het geval met Salam. “Ik denk dat Suhayb vanavond lekker slaapt en morgen weer veel nieuwe aanmeldingen voor zijn onderwijscursussen heeft.”

Thijl Sunier, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en onderzoeker naar de islam in Europa, hekelde ook de kwaliteit van de mini-enquête. “Er zitten mensen die hier eigenlijk geen verstand van hebben. Die ondervragen op een manier waaruit blijkt dat ze er heel weinig vanaf weten.”

De vrees dat met buitenlandse ­financiering van moskeeën invloed uit de Golfregio meekomt, is volgens Sunier overdreven: “Wat ontzettend onderschat wordt, is de capaciteit die moslims tegenwoordig hebben. Het idee dat mensen bij buitenlandse ­financiering een soort marionetten zijn… Het is alsof de komst van haatpredikers automatisch betekent dat mensen beïnvloed worden.”

De voorzitter van de Utrechtse Ulu-moskee, Yücel Aydemir, zei te vrezen dat de Tweede Kamer overgaat tot het verbieden van buitenlandse financiering. De Turkse moskeeën in Nederland zouden dan niet meer verzekerd zijn van door de Turkse regering gezonden imams. Terwijl er, volgens Aydemir, ‘geen enkel bewijs is’ dat die imams bijdragen aan radicalisering.

Ongewenste buitenlandse financieringen

Ook Mark Roscam Abbing, een topambtenaar die vorige week werd verhoord door de commissie, nam deel aan het debat. Hij is voorzitter van een taskforce die zich bezighoudt met ongewenste buitenlandse financiering, waarin ministeries samenwerken met de politie.

In een zaal die voor het overgrote deel kritisch stond tegenover de ­mini-enquête, leek het alsof Roscam Abbing zich in het hol van leeuw had gewaagd. Hij zei zich te verbazen dat moskeeën in het buitenland geld ophalen. “We hebben een miljoen moslims in Nederland. We zijn een welvarend land. Hoe kan het nou dat moskeeën naar het buitenland moeten om geld op te halen?”

Op de vraag waarom de taskforce zich vrijwel uitsluitend bezighoudt met islamitische organisaties, zei hij dat ‘alle geloven ons even lief zijn’. “Het is onze verplichting om neutraal te zijn.”