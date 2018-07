Onderzoek naar doodsbedreiging brandweercommandant

Ik ben niet van suikergoed Leen Schaap in mei tegen Het Parool

Via sociale media was een forse stroom hatelijke boodschappen gepasseerd, inclusief die van een gepensioneerde brandweerman die een foto postte van een bloederig karkas van een aan stukken gereten schaap in een weiland. 'Klaar met die man. Behhhhhh', schreef hij erbij.



Modernisering

Al sinds Schaap vanuit de politie is gedetacheerd bij de brandweer om het korps te moderniseren en 'de wittemannencultuur' te doorbreken, stuit hij op grote weerstand.



"Ik ben niet van suikergoed en vanuit de politie ben ik wel wat gewend, maar het gaat ver. Het raakt me, maar het infecteert me niet" zei Schaap.



De haat en woede richtten zich niet alleen tegen de commandant, maar tot diens overlijden ook tegen burgemeester Eberhard van der Laan toen die kritiek had geuit, én tegen 'verraders' of 'NSB'ers' in het korps.



Schaap: "Het is héél moeilijk niet met de groepscultuur mee te gaan."



