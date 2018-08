Onderzoek naar brandveiligheid tunnels

Het onderzoek is er gekomen, omdat is gebleken dat bij extreme brand beton van de tunnel af kan spatten. Het beton houdt daardoor minder lang stand. Dat komt omdat in de loop der jaren de samenstelling van het beton is veranderd.



Het gaat om de Tweede Coentunnel (A10) in Amsterdam, de Ketheltunnel (A4) bij Schiedam, de Willem-Alexandertunnel (A2) in Maastricht en de Salland-Twentetunnel (N35) in Nijverdal.



Bij de Gaasperdammertunnel in Amsterdam-Zuidoost worden al extra maatregelen getroffen voor de brandveiligheid. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Tot de ingreep behoort in ieder geval het aanbrengen van hittewerende bekleding, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat desgevraagd weten.