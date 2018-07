Onderzoek naar anti-homogeweld na ernstige mishandeling

De man liep hierbij in de nacht van woensdag op donderdag in de Jan Evertsenstraat gekneusde ribben, verwondingen in zijn gezicht en schaafwonden op.



Het voorval gebeurde rond middernacht. Op de rotonde bij de Jan Tooropstraat haalde iemand het slachtoffer in en riep: "Aan de kant, kankerhomo''. De 38-jarige man reageerde hier volgens de politie op met een beledigende opmerking.



Net voor de rotonde met de Noordzijde stapte de vermoedelijke tiener die de man had ingehaald af en deed een stap naar voren. De 38-jarige man kwam vervolgens ten val.



Geschopt

Hoe dat is gebeurd, kan hij zich niet meer herinneren, maar de politie gaat ervan uit dat de val te maken had met de actie van de dader. "Of hij heeft geschopt of geduwd, is onduidelijk, maar we gaan uit van een mishandeling.''



Het slachtoffer heeft donderdagmiddag aangifte gedaan.