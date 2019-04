Onderzoek naar aanpak Ajax-supporters bij Champions League

Met die manier van handelen vind ik dat zeker een uitlokking vanuit de hoek van de politie Jacob Bernard, voorzitter van de supportersclub AFCA

De supporters zijn volgens hem in een hoek gedreven en konden nergens naartoe. "Het was niet om aan te zien." Op social media riep AFCA supporters op zaterdag voor de wedstrijd tegen Excelsior een 'ludieke' Entrada te houden voor de ambtswoning van burgemeester Halsema. Met waterpistolen. AFCA liet weten dat het om een grap ging.



Wangedrag

Ajax moet zich bij de disciplinaire commissie van de Uefa opnieuw verantwoorden wegens wangedrag van de supporters tijdens de op de entrada volgende wedstrijd tegen Juventus. De Amsterdamse club is aangeklaagd wegens het gooien van voorwerpen, ongeregeldheden onder het publiek en het blokkeren van trappen in het stadion. De strafzaak dient op 16 mei bij de Uefa.



Ajax heeft nog een voorwaardelijke straf staan van één uitduel zonder publiek naar aanleiding van de betrokkenheid van de Amsterdamse aanhang bij incidenten tijdens de twee groepsduels met Benfica. In hoeverre die voorwaardelijke straf in de komende tuchtzaak nog een rol gaat spelen, is onduidelijk. De halve finales zijn eind april en begin mei. De finale is op 1 juni in Madrid.