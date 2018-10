Onderzoek: migranten in Amsterdam slapen korter

Slaaptekort draagt direct bij aan de kans op hart- en vaatziekten

Kleuters met een migrantenachtergrond haalden zelfs drie tot vier keer vaker de nachtrustnorm voor hun leeftijd niet; ze sliepen minder dan tien uur.



Hans Hamburger, neuroloog en somnoloog van het Amsterdam Slaap Centrum in Boerhaave MC, noemt het 'interessante bevindingen'. Wel plaatst hij kanttekeningen bij de manier waarop de slaapduur in het onderzoek is gemeten: mensen moesten zelf aangeven hoe veel uur nachtrust ze gemiddeld kregen.



"Inschatten hoeveel uur je slaapt, is erg moeilijk," aldus Hamburger. "Mensen die ervan overtuigd zijn dat ze geen oog dichtdoen, blijken bij meting in de kliniek vaak toch te slapen. We onthouden alleen de momenten die we wakker waren."



Verder stelt Hamburger dat slaaptekort hormonen ontregelt die van invloed zijn op het hongergevoel (grehline) en het verzadigingsgevoel (leptine). "Als je te weinig slaapt, krijg je meer trek in veel en vet eten. Ook heb je meer tijd om te eten. Slecht eten vergroot het risico op diabetes en obesitas."



Deze relatie vond Anujuo ook. Daarnaast ontdekte hij dat kort slapen los van andere risicofactoren als obesitas en diabetes samenhing met hart- en vaatziekten.



Op één kamer

Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag waarom slaapgedrag verschilt tussen bevolkingsgroepen. Het is in elk geval niet toe te schrijven aan de gemiddeld lagere sociaal-economische status van minderheden. Ook heeft het nauwelijks te maken met het werken in nachtdiensten.



"Misschien komt het omdat minderheden met meer mensen op een kamer liggen en daarom vaker wakker worden," zegt Anujuo. "Mogelijk is slaapgedrag cultureel verschillend. Daar kun je bijvoorbeeld achter komen door het slaapgedrag van Turken in Turkije te vergelijken met dat van Turkse Nederlanders, maar dat paste niet binnen dit onderzoek."