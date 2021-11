Onderzoek: ‘Messteker De Pijp psychotisch en ontoerekeningsvatbaar’

De 30-jarige Mustapha S. uit Amstelveen is volgens de psychiater en psycholoog volledig ontoerekeningsvatbaar. De man uit Amstelveen wordt ervan verdacht op 21 mei van dit jaar vijf personen te hebben neergestoken in De Pijp, van wie er één is overleden.