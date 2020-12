Onderzoek in Johan Cruijff Arena: ‘Afzuigen aerosolen moet kunnen’

In de Johan Cruijff ArenA worden metingen gedaan met kunstmatige aerosolgeneratoren op de tribune. Beeld Joris Van Gennip

De tijd dat het spelen van een voetbalwedstrijd alleen werd bepaald door natuurlijke elementen, ligt al jaren achter ons. Niet alleen branden er op deze ochtend grasgroeilampen in de Arena, ook houdt het dichtgeschoven dak de regen tegen. Op de tribune staat ook al een indrukwekkende brok techniek: er zijn sensoren, machientjes die de menselijke uitstoot van luchtdruppels nabootsen en een afzuigsysteem.

Doel van de studie is aantonen dat aerosolen in een voetbalstadion kunnen worden afgevoerd. Op basis van kleinere studies in gesloten ruimten moet dat lukken, zegt Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de TU Eindhoven en de KU Leuven. De resultaten zijn ook te vertalen naar bioscopen, concertzalen en de horeca.“ In binnensettings is dit afzuigsysteem goed voor de reductie van 80 tot 90 procent van de aerosolen,” aldus Blocken, .

De Universiteit Utrecht en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn ook bij de studie in de Arena betrokken. Medio volgend jaar worden definitieve resultaten verwacht.



Private partijen hebben zich eveneens bij het project aangesloten. Logisch, want er is een groot financieel belang bij het toelaten van publiek bij voetbalwedstrijden en andere grote evenementen. De Johan Cruijff Arena presenteert eind deze maand de jaarcijfers. “Die zullen niet in zwarte inkt zijn gedrukt,” zo omschrijft Van Raan het aankomende negatieve resultaat.

Juichende supporters



Technische apparatuur op de tribune bootst het gedrag van voetbalsupporters na, buizen voeren de lucht af naar een zuiveringsinstallatie. De volgende stap in de studie moet de verspreiding van aerosolen onderzoeken bij zingende en juichende supporters. “In eerste instantie bij 730 supporters,” aldus Blocken. “Voor onderzoek met mensen is toestemming nodig van de overheid. Daar wachten we nog op.”

Als de aerosolen in het stadion ook bij echte supporters kunnen worden teruggebracht tot veilige proporties, maken sneltesten en tijdslots het mogelijk weer publiek toe te laten, zegt Van Raan. “Na de winterstop kan dat al, wat ons betreft. Dan ga je van 10.000 supporters stapje voor stapje naar 20.000, 30.000 en naar een volle bak.”

Onhoudbaar

Er zijn echter kanttekeningen bij dat stappenplan. Zolang er dagelijks nog duizenden nieuwe besmettingen bijkomen en het grootste deel van Nederland nog het risiconiveau ‘zeer ernstig’ heeft, zijn grote evenementen vanwege druk op de ziekenhuizen uit den boze. Volgens RIVM-voorman Jaap van Dissel kan het nog wel tot maart duren voordat het landelijke risiconiveau terug is naar ‘waakzaam’.

Daarnaast richt het onderzoek zich slechts op één transmissieroute van het coronavirus, namelijk besmetting via aerosolen. Virusoverdracht vindt ook plaats binnen anderhalve meter, en in een vol stadion is het onmogelijk om die afstand te bewaren. Als alle toeschouwers altijd recht vooruit zouden spreken, juichen en zingen, komen de druppels in theorie niet bij anderen in het gezicht, maar in realiteit is dat onhoudbaar.

“Welke transmissieroute voor de meeste virusoverdracht zorgt, is al enige tijd een stevige wetenschappelijke discussie,” zegt Blocken. “Ik ben geen viroloog, maar als duizend heel kleine ademdruppeltjes evenveel virus bevatten als één grote druppel, zorgt inademing in beide gevallen voor infectie, zegt mijn boerenverstand.”

Grote druppels

Het RIVM en het OMT stelden al herhaaldelijk dat aerosolentransmissie ook een rol kan spelen, maar beide partijen zijn ervan overtuigd dat de belangrijkste besmettingsroute verloopt via grotere druppels binnen anderhalve meter. Daarom lijkt het realistisch dat de Johan Cruijff Arena pas weer zal volstromen als de pandemie is uitgedoofd. Dankzij diverse vaccins kan dat komend jaar gebeuren.

“Daarmee verliest dit onderzoek allerminst z’n waarde,” zegt Blocken. “Het dient een wetenschappelijk belang en de resultaten kunnen van pas komen bij een volgende pandemie met een luchtwegvirus.”