Onderzoek HvA: vingerafdruk toont wat je hebt gedaan

Ze deed dat op basis van onderzoek in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).



De promovenda werd erbij geholpen door bezoekers van festival Lowlands in Biddinghuizen. Festivalgangers werd gevraagd een kussen in een sloop te doen. Ook moesten ze een pop 'verstikken' met een kussen.



De Ronde en collega's bestudeerden het verschil in de manier waarop mensen hun handen gebruikten bij de handelingen. Met behulp van een model, bestaande uit speciaal ontwikkelde software, kan er nu aan de hand van de locatie van de vingersporen op het kussensloop worden bepaald welke activiteit het meest waarschijnlijk is: opmaken of smoren.



De Ronde kijkt met haar collega's inmiddels verder: "We hebben nu bijvoorbeeld ook een onderzoek lopen naar de vraag of een mes is gebruikt voor een onschuldige handeling of een criminele activiteit. Daarvoor hebben we studenten gevraagd om een broodje pindakaas te smeren én om een pop van piepschuim te steken met een mes."



De onderzoekster wil de resultaten uiteindelijk aan rechters, officieren en politie presenteren.



