Onderzoek: huizenmarkt Amsterdam is geen zeepbel

- Beeld ANP

“Op de Amsterdamse huizenmarkt lijkt geen sprake te zijn van grote overwaardering,” zegt Matthijs Korevaar, universitair docent Finance aan de Erasmus Universiteit. Hij deed onderzoek naar de Amsterdamse huizenprijzen over de afgelopen vierhonderd jaar, met hoogleraren Marc Francke van de Universiteit van Amsterdam en Piet Eichholtz van de Universiteit Maastricht. De resultaten hiervan verschenen donderdag in economenblad ESB.

“Amsterdam is al sinds de zeventiende eeuw de duurste stad van Nederland,” zegt Korevaar. “De huizenmarkt is geen zeepbel.” De onderzoekers zetten de historische huizenprijzen af tegen de rentestanden, de huren en het aanbod van woningen. Ze kwamen tot de conclusie dat de vraagprijzen van Amsterdamse huizen niet veel afwijken van de reële huizenprijs – het bedrag dat de woning werkelijk waard is. De stijging van de koopprijzen loopt evenmin uit de pas met de huren in de stad, die de afgelopen jaren ook behoorlijk omhoog zijn gegaan.

Spaargeld verpietert

De lage rente lijkt de belangrijkste motor achter de prijsstijgingen. Woningzoekenden merken dat hun spaargeld staat te verpieteren, de hypotheekrente gunstig is, terwijl de huren ook hoog zijn. Dit alles stimuleert hen om een hypotheek af te sluiten en te kopen, als ze de prijs kunnen betalen. Bovendien lokt de lage rente ook professionele beleggers naar de huizenmarkt, die uit een woning meer rendement denken te halen dan uit aandelen of obligaties. De laatste jaren zijn er in Amsterdam meer banen dan woningen bijgekomen, waardoor schaarste is ontstaan.

Dat de Amsterdamse huizenmarkt geen zeepbel is, die elk moment kan knappen, is goed nieuws voor woningbezitters: de waarde van hun huis is reëel. Maar dit is slecht nieuws voor al die woningzoekenden die geen huis in de dure stad kunnen kopen. Dit wil niet zeggen dat de huizenprijzen niet kunnen dalen. “We zien dat de huren in Amsterdam omlaag gaan door de coronacrisis. Dat kan betekenen dat ook de reële huizenprijzen wat gaan

dalen, zeker als de rente gaat stijgen,” aldus Korevaar.

Recente cijfers van de Amsterdamse makelaars laten nog geen prijsdalingen zien, maar wel dat de stijging wat afvlakt, zeker in het dure segment. Een stijging van de hypotheekrente lijkt op dit moment ook niet aanstaande.