Onderzoek: hoe verging het de pasgeboren baby die in 2021 werd gevonden in een vuilcontainer?

Begin 2021 werd een pasgeboren baby door haar ouders in een vuilcontainer in Holendrecht gegooid. Het Parool onderzocht hoe het dit meisje verder verging. Hoe baby ‘Naomi’ het middelpunt werd van hoogoplopende spanningen tussen pleegouders, biologische ouders en hulpverleningsinstanties.

Ligt er nou een speelgoedpop in die vuilcontainer? Rowan, een 35-jarige inwoonster van de Amsterdamse wijk Holendrecht, vraagt zich af wat ze net heeft gehoord. Het is 21 februari 2021 rond 22.30 uur en ze heeft zojuist twee vuilniszakken in de ondergrondse afvalbak naast haar appartementencomplex aan de Meernhof in Zuidoost gegooid. Eigenlijk is dat tegen de regels. Nederland zit midden in de coronapandemie. Vanwege de avondklok die anderhalf uur eerder is ingegaan, mag niemand meer naar buiten.

Maar de vier vuilniszakken in de gang van haar woning stonden nogal in de weg en dus is de vrouw, samen met haar 13-jarige dochter en haar hondje, toch stiekem naar buiten gegaan om ze even weg te gooien. Als ze de derde zak in de bak wil stoppen, hoort ze ineens een geluid. Het lijkt op het gehuil van een pasgeborene.

Het is even stil. De vrouw rammelt aan de klep. Daar is het weer. Onmiskenbaar. Een baby. “Ik wist het zeker,” zal ze later zeggen. “Ik heb er zelf vijf kinderen uitgeperst.”

De vrouw haast zich naar haar appartement en belt de politie. Als de gearriveerde agenten hun oor tegen de container houden, is het geluid weer weg. Ze twijfelen, maar slaan toch alarm. Een kwartier na het telefoontje van de vrouw, om 22.44 uur precies, krijgt de brandweer een melding binnen: assistentie politie. ‘Vermoeden van een kindje in een container,’ meldt de boordcomputer in de brandweerwagen.

Met een speciale sleutel opent een brandweerman het luikje aan de zijkant van de vuilcontainer. Ook hij vermoedt een huilende pop met batterij of anders een katje. Een van zijn collega’s hoort dan een zacht monotoon gekerm, bijna brabbelend. Onmiskenbaar menselijk. “Godverdomme, dit is wél een baby,” zegt hij lijkbleek.

Papfles

Afdalen in de drie meter diepe container, die voor de helft gevuld is met vuilniszakken, vormt een mogelijk risico voor wat erin ligt. Daarom gaan twee brandweermannen ondersteboven in de container hangen. Met een haak worden de eerste vuilniszakken eruit gevist. Ook wordt een warmtecamera ingezet. Dan ziet een van hen beweging in een dichtgeknoopte gele Jumbotas en haalt deze naar boven.

Ze hopen nog dat het iets anders zal zijn. Als de boodschappentas wordt opengescheurd, schrikken ze: een naakt baby’tje met pikzwart haar komt tevoorschijn.

Het meisje zit onder het zand, de navelstreng is nog aanwezig. Zwart-groene smurrie op haar lijfje toont aan dat ze heeft gepoept. In de tas vinden ze een klaargemaakte papfles met speen eraan. Ook zitten een dekentje en een kassabonnetje in de tas.

De brandweerman die de tas heeft opgevist, doet onmiddellijk zijn jas uit en drukt het pasgeboren meisje tegen zijn lichaam om haar op te warmen. Hij veegt het zand en de aarde uit haar gezichtje en gaat in een politieauto zitten, waar de verwarming op standje tropisch wordt gezet.

In het intussen gewaarschuwde Amsterdam UMC, locatie AMC, staat een team van de spoedeisende hulp al klaar. Hoewel ze in het ziekenhuis wel het een en ander gewend zijn, is ook daar de schok groot. “Het was heel heftig. Het kindje was ijskoud en enorm vervuild,” zegt Maik Berendsen, die destijds als arts op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis werkte. “Ze had een heel lage hartslag. Afkoelen gaat razendsnel. Ze hoefde niet te worden gereanimeerd, maar als ze een kwartier later hier was aangekomen, was het te laat geweest.”

Voorlopige voogdij

De navelstreng van het baby’tje blijkt niet te zijn afgenaveld. Dat er zand en aarde op het meisje zijn gevonden, doet vermoeden dat ze misschien ergens buiten ter wereld is gekomen. En waar is de placenta? Hoe lang lag ze al in die vuilcontainer? Maar de belangrijkste vragen: wie zijn de ouders, en waarom is dit meisje in een vuilcontainer gestopt?

Er dient zich nog een ander acuut probleem aan: wie mag de beslissingen nemen over dit pasgeboren kind? Volgens protocol vraagt de Raad voor de Kinderbescherming bij de rechter met spoed een voorlopige voogdijmaatregel aan. Het gezag over het meisje, dat dan nog geen 24 uur oud is, komt te liggen bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Terwijl de zuigeling die avond in het ziekenhuis in een couveuse ligt, worden de betrokken brandweermannen en politieagenten opgevangen door een team maatschappelijk werkers. Een van de brandweermannen spreekt tijdens die bijeenkomst de hoop uit dat het meisje nooit te horen zal krijgen hoe haar leven is begonnen. “Vanaf de vuilcontainer kan het alleen maar beter worden,” concludeert hij.

Een dag later is het landelijk nieuws; Holendrecht staat op zijn kop, in de media reageren bewoners geschokt op de vondst. Terwijl de recherche bezig is met een buurtonderzoek vragen bewoners zich ontsteld af wat er is gebeurd. In de tam-tam op straat worden namen genoemd van mensen die de ouders van het baby’tje zouden zijn. In de buurt gaat al snel het verhaal dat twee vrouwen zijn aangehouden, maar ook weer zijn vrijgelaten.

Tot op de dag van vandaag vragen veel wijkbewoners zich af wat er met het meisje is gebeurd. “De politie weet veel meer, maar ik weet geen moer,” zegt vindster Rowan. “Ik ben er nog steeds veel mee bezig. Zoiets doe je niet.”

De politie komt uit bij een woning niet al te ver van de container, via het kassabonnetje dat in de Jumbotas is aangetroffen bij de baby. Zij wordt in dit artikel Naomi genoemd, zoals ook de namen van alle andere betrokkenen zijn gefingeerd, omwille van zwaarwegende privacyredenen.

Als de politie zich bij de woning meldt, doet een vrouw de deur open. Ze stelt zich voor als oppas. Later zal blijken dat zij Naomi’s grootmoeder is, Daphne. Zij verblijft dan al bijna 20 jaar illegaal in Nederland en woont met haar dochter Lucille, dan 17 jaar, in bij de huurder van de woning. Beiden zijn, tot verbazing van alle betrokken instanties, tot dan toe nog nooit in beeld gekomen. Ook Joshua, de dan 17-jarige vader van de baby, is niet bekend in het hulpverleningscircuit.

Achter gesloten deuren

Drie dagen na de vondst van het kindje meldt de politie dat de ouders zijn aangehouden. Omdat ze nog minderjarig zijn, is justitie terughoudend met het verstrekken van details over de aanhouding. Ook grootmoeder Daphne is aangehouden.

Het Openbaar Ministerie maakt twee dagen later, op vrijdag 26 februari 2021, bekend dat de tieners worden verdacht van poging tot kindermoord. Ze zijn die middag voorgeleid aan de kinderrechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank.

Die schorst, mede op basis van een advies van de Raad voor de Kinderbescherming, onder voorwaarden de voorlopige hechtenis van de twee tieners. Daphne is een dag eerder al heengezonden. Het OM laat weten dat de rechtszaak, vanwege de leeftijd van de betrokkenen, achter gesloten deuren zal worden behandeld.

Inmiddels zijn de instanties volop bij Naomi betrokken. Allereerst is daar de Raad voor de Kinderbescherming. Die adviseert de rechtbank in zowel strafrechtelijke als civiele procedures waarbij minderjarigen betrokken zijn. De adviezen gaan onder meer over het ouderlijk gezag en het recht op omgang. Deze gelden als zwaarwegend en worden in de regel overgenomen door de rechtbank.

Dan is er Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de instantie die de door de kinderrechter opgelegde maatregelen uitvoert. Dat gebeurt door gezinsmanagers. Ook is daar Levvel, de instantie die kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg helpt en psychische ondersteuning biedt. Lucille is daar in therapie gegaan.

Naam

Zowel Joshua als Lucille bezoekt die eerste week in het bijzijn van hun ouders hun kind in het AMC. Daar krijgt het meisje de naam waarmee ze voortaan door het leven gaat: Naomi. Als tweede naam krijgt ze de naam van een familielid van Lucille.

Nog diezelfde avond is Gerald Roethof, de advocaat van Joshua, te gast bij het televisieprogramma Op1. De raadsman geeft tijdens het interview meer inzicht in de zitting van de dag ervoor. Volgens Roethof is die zéér bewogen verlopen. “Iedereen, van de rechter tot de griffier, tot de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdbescherming, was emotioneel,” zegt de raadsman. “Ik heb voor het eerst meegemaakt dat ik in de rechtszaal bijna moest huilen.”

De advocaat van Joshua stelt dat beide tieners na de bevalling dachten dat hun baby dood was. “Het toonde volgens de verklaringen van beiden geen teken van leven meer,” zegt hij. Daarop zouden beiden niet meer hebben geweten wat ze moesten doen. “En in die paniek, angst, stress is een verkeerde beslissing genomen.”

Roethof vertelt dat Joshua en Lucille uit de media vernamen dat hun kind nog leefde. “Ze waren niet bij elkaar, maar ze hebben wel met elkaar gesproken. En toen hebben ze het juiste gedaan. Ze zijn zichzelf gaan melden.”

Jeugdstrafrecht

Dat de politie al aan de deur was geweest voordat ze zich meldden, laat de advocaat achterwege. Joshua is, volgens zijn raadsman, vooral een slachtoffer van de omstandigheden. Daarom zou er ook aandacht moeten komen voor zijn geestelijke gezondheid.

“Want die jongen heeft echt een trauma opgelopen. Hoe wordt hij verder begeleid? En, waar gaat het kind naartoe? Nu is het bij een pleeggezin, maar als het aan de ouders van mijn cliënt ligt, zorgen zij voor het kind.”

Verder breekt de advocaat een lans voor het jeugdstrafrecht dat van toepassing is op kinderen tot 18 jaar. Waar het volwassenenstrafrecht gericht is op preventie en vergelding, draait het in het jeugdstrafrecht vooral om resocialisatie en het voorkomen van recidive, en minder om het afstraffen van een verdachte.

Het uitgangspunt is dan ook dat jeugdige verdachten zo snel mogelijk op vrije voeten worden gesteld, tenzij dit echt niet anders kan. Een ander verschil is dat zittingen in het jeugdstrafrecht niet openbaar zijn voor de pers.

Dat is in zekere zin gunstig voor Joshua, die tien minuten na de aftiteling van Op1 18 jaar wordt. Was alles een week later gebeurd, dan was hij als volwassene berecht en was zijn zaak in de openbaarheid behandeld.

Omgangsregeling

Met Naomi, die bij een crisispleeggezin in Purmerend verblijft, gaat het intussen goed, meldt de politie. Hoewel aanvankelijk een contactverbod geldt, mogen Lucille en Joshua van Jeugdbescherming Regio Amsterdam hun kindje later – apart van elkaar – onder begeleiding bezoeken. Dat is een normale gang van zaken. Het uitgangspunt binnen jeugdhulpverlening is dat er altijd naar gestreefd wordt het ouderlijk gezag uiteindelijk weer bij de biologische ouders neer te leggen. Omgangsregelingen kunnen daarbij helpen.

De kleine Naomi blijft de gemoederen bezighouden. Burgemeester Femke Halsema staat aan het begin van de gemeenteraadsvergadering van 10 maart 2021 stil bij haar vondst. Halsema spreekt van een ‘bijzonder meisje’ dat ‘twee keer is geboren’.

“Haar tweede leven begon op 22 februari in Zuidoost. Ze dankt het aan oplettende bewoners van Holendrecht, brandweermensen en ambulancemedewerkers,” aldus de burgemeester. “Namens de stad eer ik haar redders en wens ik haar een leven vol liefde.”

Halsema schrijft ook een nawoord in de dichtbundel ’t Liefste Kind, die verschillende dichters, onder wie Abdelkader Benali, Hagar Peeters en Sasja Janssen, in juni 2021 als ode aan de baby uitbrengen. Het gedicht van een van de initiatiefnemers, Pieter Stroop van Renen, luidt: ‘Je bent vandaag geboren/ Uit een roestig, stalen trommel/ Je zwom heel even in ’t verdriet/ Van menselijke rommel/ Heden is je leven/ Daadwerkelijk begonnen/ De stad heeft uit een Jumbo-tas/ ’t liefste kind gewonnen’.

In de weken na de vondst van de baby pakt Daphne, de oma van Naomi, haar werk als schoonmaakster weer op. Ze werkt eens per week op de rommelige woonboerderij van Robin en Hans, die allebei in de zorg werken. Ze kennen Daphne al uit de tijd dat Hans nog bij haar in de buurt woonde.

Het is hen beiden opgevallen dat de vrouw, die inmiddels al zestien jaar voor hen werkt, uit haar doen is. Het lijkt wel alsof er iets is wat Daphne helemaal in beslag neemt. Hans vangt op een middag een telefoongesprek op dat Daphne bij hen thuis voert. Het telefoontje komt van haar dochter, die op dat moment bij een advocaat zit en wil weten wat de naam van haar gezinsmanager bij Jeugdbescherming is.

Als Hans haar na het telefoongesprek ziet huilen, troost hij haar en informeert wat er aan de hand is. Daphne antwoordt dat ze het niet over haar lippen kan krijgen. Ze vergeet aan het einde van de dag het geld mee te nemen dat de twee voor haar hebben klaargelegd.

Als Robin haar naar het station brengt, vertelt Daphne dat zij de oma is van het baby’tje dat haar dochter Lucille op de wereld heeft gezet en vervolgens samen met Joshua in de container in Holendrecht heeft achtergelaten. Robin en Hans zijn van de kaart door het verhaal; de gebeurtenis is te onwerkelijk om te begrijpen. De schok is extra groot omdat ze de familie al zo lang kennen.

Daphne vertelt dan ook dat het lastig is haar kleinkind in Purmerend te bezoeken, omdat ze geen auto heeft. Sterker nog: ze heeft helemaal niks. Ze verblijft al sinds het begin van de eeuw illegaal in Nederland. Ook haar dochter is illegaal. Alle aanvragen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, zijn afgewezen. Het zal dan ook nog maanden duren voordat haar kleindochter Naomi een Nederlands paspoort krijgt.

Hans en Robin besluiten te helpen. Ze kennen Lucille van kinds af aan en hopen iets te kunnen betekenen. Dus rijden zij Daphne en Lucille in het voorjaar van 2021 naar een neutrale locatie, waar Lucille onder begeleiding contact heeft met haar dochter.

Gaandeweg groeit de rol van Hans en Robin. Als de bezoeken stroef verlopen, schrijven zij voor Daphne en Lucille brieven aan Jeugdbescherming.

In juni 2021 ontstaat er een nieuw acuut probleem. Het crisispleeggezin, dat in de regel voor korte periodes kinderen opvangt, heeft dan al vier maanden voor Naomi gezorgd. Het gezin geeft aan met vakantie te gaan, zónder baby Naomi.

Lucille heeft geen verblijfsstatus, waardoor ze slechts beperkt recht heeft op voorzieningen van jeugdhulp. Op een eigen woning heeft ze geen recht. En omdat haar moeder Daphne geen eigen woning heeft maar bij iemand inwoont, kunnen Lucille en Naomi ook daar niet terecht.

Hoewel advocaat Gerald Roethof bij Op1 nog meldde dat de ouders van zijn cliënt Joshua bereid waren Naomi op te vangen, blijkt de praktijk weerbarstig. Omdat in dat gezin de nodige strubbelingen zijn, kan de baby, die dan nog geen half jaar oud is, ook daar niet terecht.

Geopperd wordt dat Lucille moet zoeken naar opvang binnen het eigen netwerk. Dat is een standaardprocedure. Uitgangspunt van jeugdzorg is dat kinderen horen op te groeien bij hun ouders. Als dat niet kan, omdat sprake is van bijvoorbeeld drugsmisbruik, mishandeling of een gevangenisstraf, wordt gekeken binnen het netwerk van de ouders. Dit heeft de voorkeur van de instanties, omdat dit het beste perspectief biedt op een goede hechting tussen het kind en de biologische ouders.

Positieve houding

Waar (crisis)pleeggezinnen aan een uitgebreide screening worden onderworpen, is de toetsing voor een netwerkpleeggezin een stuk basaler. Er wordt door Kinderbescherming gekeken of de leden een strafblad hebben, maar de focus ligt op de vraag of het gezin beschikbaar is.

Daarnaast is van belang hoe de netwerkpleegouders tegenover de biologische ouders staan. Het is wenselijk dat die houding positief is, zodat het kind vrijer is om zich ook aan de biologische ouders te hechten.

Dat Lucille en Joshua door het Openbaar Ministerie worden verdacht van poging tot moord op Naomi doet niets af aan het streven van de instanties om de biologische ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de opvoeding van het kind.

Daphne benadert Robin en Hans. Gezien hun persoonlijke band met haar en hun jarenlange werk in de hulpverlening staan zij ervoor open te helpen.

Naomi mag, na overleg met de instanties, samen met haar moeder op de woonboerderij komen wonen. De formele situatie: Naomi wordt geplaatst bij Lucille, die in een netwerkgezin op de woonboerderij woont. De gedachte is dat Lucille zo wordt ondersteund in haar moederschap.

Joshua woont officieel bij zijn ouders, voor hem wordt gekeken naar een omgangsregeling met zijn dochter.

Om de veiligheid te waarborgen wordt in samenspraak met Jeugdbescherming een veiligheidsplan opgesteld. Er komt onder meer een vierogenbeleid: er moet altijd een tweede volwassene aanwezig zijn als Lucille bij Naomi is. En hoewel dat in theorie goed klinkt, zal blijken dat het vierogenbeleid in de praktijk moeilijk te handhaven is.

De vraag die niet wordt gesteld: zijn de tieners Lucille en Joshua eigenlijk wel geschikt voor het ouderschap? De focus lijkt voornamelijk te liggen op het herstel van de band tussen moeder en kind.

Hoogoplopende conflicten

Hoewel ze formeel die status niet hebben, worden Robin en Hans de facto het nieuwe pleeggezin. Ze kopen bij Ikea meubeltjes voor de kinderkamer en Joshua en Lucille schilderen samen het kamertje van Naomi. In een andere kamer staat een tweepersoonsbed voor hen; Joshua mag van de pleegouders ook op de boerderij komen wonen. Aan het begin van de zomer van 2021 verhuizen Naomi en Lucille naar Robin en Hans. De eerste dag op de boerderij viert Lucille haar 18de verjaardag.

Hans en Robin woonden tot die tijd alleen. Nu wonen ze ineens met z’n vijven, wat gevolgen heeft voor hun privacy. Al snel ontstaan irritaties in de woonboerderij.

Robin en Hans zijn getuige van hoogoplopende conflicten tussen Joshua en Lucille. Als een van die ruzies escaleert, geeft Joshua Lucille een kopstoot, zal Hans later verklaren. Ook ziet hij dat Lucille Joshua een dag later dreigt te slaan met een laptop. Dit gebeurt allemaal in het bijzijn van Naomi. Na zes weken is de situatie onhoudbaar. Joshua verlaat de boerderij en gaat terug naar zijn ouders.

Omdat Jeugdbescherming Amsterdam heeft aangegeven dat Lucille Naomi onder supervisie van een volwassene mag verzorgen, blijft zij op de woonboerderij. Met enige regelmaat is Daphne er ook te vinden. Zo nu en dan blijft ze slapen, zodat Hans en Robin ook wat tijd samen kunnen doorbrengen.

Maar ook dan ontstaan meningsverschillen. Als Lucille samen met Daphne en de baby op de bank naar de televisieserie How to get away with murder zit te kijken, schiet dat Hans in het verkeerde keelgat. Hij wil dat de tv wordt uitgezet.

Intussen gaat het politieonderzoek verder. De opsporingsdiensten weten al meer over de bevalling. Naomi is, zonder medische hulp en in het bijzijn van Joshua, geboren in park De Riethoek in Gaasperdam. Een ietwat afgelegen plek vlak bij bosjes en water, niet ver van de A9, op een kwartier lopen van de vuilcontainer aan de Meernhof.

Dit is niet eens de meest schokkende ontdekking. De politie is er ook in geslaagd in de telefoons van Lucille en Joshua te kijken. Uit berichtenverkeer krijgt de recherche het idee dat mogelijk sprake is geweest van nóg een baby. Dit kindje, ook een meisje, zou zijn geboren in december 2019 en slechts een dag hebben geleefd.

Uit de berichten tussen de twee komt volgens de politie het beeld naar voren dat ze haar om het leven hebben gebracht en vervolgens hebben begraven in de tuin van de woning in Holendrecht waar Lucille op dat moment met haar moeder woonde.

Grote vraagtekens

Op 15 september 2021 doet de recherche een inval in de woonboerderij van Hans en Robin. Lucille wordt opgepakt en haar gegevensdragers – telefoons en laptop – worden in beslag genomen. Er wordt tevens een inval gedaan bij Joshua thuis.

De politie gaat graven in de achtertuin van de woning in Holendrecht. In november vindt de politie er de overblijfselen van een voldragen baby. Een meisje. Dna-onderzoek zal later uitwijzen dat Joshua en Lucille de ouders zijn van het kindje.

De vondst zet alles in een ander licht. Het onderzoeksteam plaatst vanaf dan zéér grote vraagtekens bij het verhaal van de twee tieners die, na een bevalling in een park, in een vlaag van paniek hun baby hebben weggegooid omdat ze dachten dat het kind niet meer leefde.

Vanaf dat moment verdenkt het Openbaar Ministerie Lucille en Joshua niet alleen van poging tot moord op Naomi maar ook van moord op haar eerder geboren zusje dat in de tuin gevonden is. Daarnaast is er ook nog sprake geweest van een derde zwangerschap die door middel van een abortus is afgebroken.

De nieuwe informatie is wel bekend bij de Raad voor de Kinderbescherming maar is niet gedeeld met Hans en Robin. Dat wil niet zeggen dat het stel niet in de gaten heeft dat er wat speelt. Er is per slot van rekening een inval geweest op hun boerderij. Daarbij is door de politie tegen de twee pleegouders gezegd dat er nieuwe verdenkingen zijn, al zijn die niet gespecificeerd.

Hoewel Lucille en Joshua nu verdacht worden van moord op hun eerste baby en poging tot moord op hun tweede kindje, besluit de rechter opnieuw ze op vrije voeten te stellen. Omdat beide verdachten ook ten tijde van de geboorte van hun eerste kind minderjarig waren, geldt het jeugdstrafrecht. Om deze reden is de motivatie van het besluit van de rechter niet openbaar.

Wanneer Hans en Robin haar na de zitting ophalen bij de Amsterdamse rechtbank, blijft Lucille vaag over nieuwe ontwikkelingen in haar zaak. Daardoor is het stel niet op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Twee maanden later, op 9 januari 2022, barst de bom op de woonboerderij. Hans en Robin krijgen via de civiele advocaat van Lucille een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming onder ogen waarin over het lijkje in de tuin wordt gerept.

Daarin staat dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een dna-match heeft vastgesteld tussen Lucille en Joshua en de baby die in de tuin begraven lag. Wanneer Lucille door Hans en Robin geconfronteerd wordt met de bevindingen van het NFI, weigert ze tekst en uitleg te geven.

Dit zorgt voor grote spanningen. Robin en Hans realiseren zich in één klap dat ze maanden onderdak hebben gegeven aan iemand die verdacht wordt van babymoord en een poging daartoe. De pleegouders vragen zich af hoe veilig Naomi de afgelopen maanden is geweest in het bijzijn van haar moeder. Het vierogenbeleid is zo goed en zo kwaad als kon nageleefd, maar ineens voelt de situatie toch als zeer onveilig.

Hun vertrouwen in de instanties komt onder druk te staan. Ze zijn niet ingelicht en ondanks zeer zorgwekkende ontwikkelingen heeft Jeugdbescherming Amsterdam, die het gezag heeft over het kind, niet ingegrepen.

Naomi is niet weggehaald bij haar moeder. Integendeel: aan de bestaande situatie op de woonboerderij verandert niets. Lucille mag nauw contact blijven houden met Naomi.

Wat daarvoor de afweging is geweest, is moeilijk na te gaan. Jeugdbescherming Amsterdam reageert niet inhoudelijk op zaken.

Vanaf dan is de spanning te snijden op de woonboerderij. Hans en Robin besluiten zich primair te richten op de veiligheid van Naomi. Een paar dagen voor het verschijnen van het rapport van de Kinderbescherming vertoont Naomi in de auto bij Robin raar gedrag. Ze wordt naar de eerste hulp van het ziekenhuis gebracht.

Twee maanden later is er een nieuw incident. Midden in de nacht maakt Daphne, die dan op de woonboerderij slaapt, Robin wakker. Er lijkt iets aan de hand te zijn met Naomi. De ambulance wordt gebeld en zelfs een traumahelikopter wordt ingeschakeld.

Robin en Hans maken zich zorgen over de gesteldheid van Naomi. In mei 2022 zien ze weer verontrustend gedrag.

Het handhaven van het strikte vierogenbeleid valt Hans en Robin intussen steeds zwaarder. Dit geven ze aan bij Jeugdbescherming Amsterdam. Daarbij wordt ook de vraag gesteld of er nieuwe woonruimte voor Lucille kan worden gevonden. Verder hoopt het stel dat er vaart komt in de strafzaak tegen Lucille en Joshua. Daarmee zou helderheid komen over de toekomst. Maar omdat Joshua weigert zich psychisch te laten onderzoeken, loopt de zaak vertraging op.

Het wantrouwen richting Lucille neemt toe. Na verschillende incidenten op de boerderij volgt wederom een hevige ruzie. Robin en Hans bellen de politie en laten Lucille en Daphne uit hun huis zetten.

Over Naomi heeft het stel overleg met Jeugdbescherming Amsterdam. De instantie gaat ermee akkoord dat de baby bij de pleegouders blijft wonen. Vanaf dat moment zijn Hans en Robin de pleegouders van Naomi. De voogdij ligt nog altijd bij Jeugdbescherming.

Dat betekent in de praktijk dat de pleegouders de zorg hebben over Naomi, maar dat alleen Jeugdbescherming Amsterdam beslissingen mag nemen over ingrijpende zaken als bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Het meisje mag haar biologische ouders vanaf dan één keer per week onder begeleiding zien.

Metham­fe­ta­mi­ne

De argwaan bij Hans en Robin is door de onverklaarbare voorvallen met Naomi intussen zo groot geworden dat ze haar willen laten onderzoeken. Daartoe knippen ze een pluk haar van Naomi af en sturen die voor onderzoek door naar hoogleraar Pascal Kintz, een gerenommeerd forensisch toxicoloog van het Franse X-pertise consulting. Kintz geldt als autoriteit op het gebied van het testen van drugs in haren. Hij treedt veelvuldig op in Franse en Duitse rechtszaken.

Op 20 februari 2023 is de uitslag van het haaronderzoek binnen. De resultaten zijn verontrustend. In het haar van Naomi zijn, volgens de onderzoekers, onder meer sporen aangetroffen van geneesmiddelen als tramadol en ketamine (een pijnstiller die ook door uitgaanspubliek op bijvoorbeeld huisfeesten wordt gesnoven), maar ook sporen van drugs als mdma (xtc) en metham­fe­ta­mi­ne (crystal meth). ‘Alle gemeten concentraties tonen herhaalde blootstelling aan de genoemde middelen aan,’ aldus het rapport.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de lok haar niet volgens de gangbare norm van het NFI is verstuurd. Hans heeft de pluk haar in een bubbeltjesenvelop gestopt en aangetekend verstuurd. Desondanks schrijft Kintz: ‘Gegeven de positieve bevindingen wilden we dubbel checken. De resultaten van de haartest tonen overduidelijk aan dat de baby in gevaar is.’

Hans meldt de onderzoeksbevindingen direct aan Jeugdbescherming. De volgende ochtend doet hij, samen met een teammanager, aangifte bij de Amsterdamse politie.

Daarop knipt de recherche een nieuwe pluk haar van Naomi af en stuurt die naar het NFI voor nader onderzoek.

Omgangsregeling

De behandeling van de strafzaak tegen beide biologische ouders staat gepland voor medio september 2023. Intussen zijn er wel al civiele procedures geweest over omgang en voogdij. In die procedures zijn, menen Hans en Robin, de potentiële risico’s voor Naomi onvoldoende meegewogen.

Zij hebben zich inmiddels openlijk afgevraagd of de betrokken zorginstanties Naomi’s ouders niet te veel beschouwen als slachtoffers van de omstandigheden in plaats van als moordverdachten, met alle risico’s van dien.

Lucille heeft, net als Joshua, momenteel een omgangsregeling met Naomi waarbij ze haar dochter anderhalf uur per week mag zien op een locatie buiten de boerderij. Ze heeft inmiddels een verblijfsvergunning. De Raad voor de Kinderbescherming moet van de kinderrechter in de civiele procedure onderzoeken of de omgangsregeling met Naomi, onder voorwaarden, kan worden uitgebreid.

Die beslissing kan van invloed zijn op de strafzaak. Door de advocaten kan betrokkenheid bij de opvoeding van een kind als argument worden gebruikt om een lage straf te vragen. In de regel laten (kinder)rechters dat belang zwaar meewegen.

De vraag waar alle betrokkenen zich het hoofd over zullen breken met het naderen van de strafzaak, is de vraag die al sinds februari 2021 boven de zaak hangt: wat is het beste voor Naomi?