Onderzoek: 'Hartinfarct beste motivator stoppen met roken'

Op die onderzoeksresultaten promoveert Marjolein Snaterse woensdag 12 september aan de UvA.



Snaterse is docent-onderzoeker aan de HvA. Voor haar onderzoek volgde ze 824 hartpatiënten (waarvan 324 rokers) bij vijftien ziekenhuizen, waaronder het Amsterdam UMC.



Risicofactoren

Na een eerste hartinfarct is er een verhoogd risico op een tweede infarct of een andere hart- en vaatziekte. Daarom is voorkomen beter dan genezen en worden patiënten met klem verzocht risicofactoren in te perken en hun bloeddruk, gewicht, cholesterol en bloedsuiker op de juiste streefwaarden zien te krijgen.



Dat betekent onder andere vijf keer per week meer dan een half uur bewegen. En het allerbelangrijkste: stoppen met roken.



Beschadigde vaatwand

De groep patiënten is groot: in 2017 waren er naar schatting 800.000 mensen met een aandoening aan de kransslagader.