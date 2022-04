Onderzoek: Halsema’s coffeeshopverbod voor toerist haalt weinig uit

Een klant plaatst een bestelling in een coffeeshop in het centrum. Beeld ANP

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat driekwart van de toeristen naar Amsterdam blijft komen als het i-criterium, dat neerkomt op een coffeeshopverbod voor toeristen, wordt ingevoerd. In het rapport Toerisme in de stad staat dat de meesten komen om te wandelen, architectuur te bekijken en om naar musea te gaan; een coffeeshop bezoeken doen ze daarnaast.

Het I&O-onderzoek biedt nieuw perspectief in de discussie over hoe het massatoerisme in de stad aangepakt moet worden. Burgemeester Femke Halsema gaf maandag nog aan het i-criterium te willen invoeren om onder meer overlastgevende toeristen uit de stad weren. Uit het onderzoek blijkt nu dat de resultaten beperkt zullen zijn. Zeven procent zegt Amsterdam niet meer te bezoeken als er een verbod komt. Dat komt neer op circa 600.000 toeristen, op een totaal van 8,5 miljoen van voor corona.

Coffeeshops als magneet voor de stad

De cijfers laten een ander beeld zien dan eerder onderzoek van OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) Amsterdam. Daaruit kwam naar voren dat ruim eenderde van de toeristen denkt Amsterdam niet meer te bezoeken bij een blowverbod. Daarbij moet gezegd worden dat in dit onderzoek alleen werd gefocust op toeristen tussen de 18 en 35 jaar die op de Wallen zijn geïnterviewd.

Onderzoeker Melle Conradie van I&O Research zegt dat inwoners een vertekend beeld hebben over hoe belangrijk coffeeshops zijn voor toeristen. Liefst 80 procent van de Amsterdammers gelooft dat toeristen komen voor een coffeeshopbezoek, terwijl dit voor toeristen 47 procent zo is – naast heel veel andere activiteiten.

Conradie: “Het is echt niet zo dat toeristen alleen maar drie dagen in een coffeeshop zitten. Die zijn er natuurlijk wel, maar het overgrote deel komt voor de hele stad.”

I&O deed het onderzoek op verzoek van de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD), al is dit aan de ruim 2500 geïnterviewde toeristen en bewoners niet verteld om het onderzoek neutraal te houden. Woordvoerder van de bond Joachim Helms is blij dat I&O ‘de hele toeristenbranche’ in kaart heeft gebracht.

Helms: “De gemeente blijft verwijzen naar het onderzoek van OIS. Ze stellen dat de coffeeshop een magneet is voor het toerisme en als je dat blijft herhalen, wordt dat ook het beeld van de buurt. Nu blijkt dat dit niet het geval is.”

Illegale markt neemt het over

Het overgrote deel van de gemeenteraad keerde zich dinsdag al tegen de plannen van Halsema om een blowverbod voor toeristen in te voeren, mede uit de angst voor meer straatdealers. Uit dit onderzoek blijkt nu ook dat 24 procent van de blowende toeristen overweegt op een andere manier aan wiet en hasj te komen, door bijvoorbeeld de illegale markt op te gaan of het door anderen te laten kopen.

Handhaven zou uitkomst moeten bieden, maar bij de gemeente is al een handhavingstekort. Helms verwijst bovendien naar een brandbrief die ondernemers uit het Wallengebied eind vorig jaar stuurden. Zij hebben nu al geregeld veel overlast van straatdealers die hier harddrugs of ‘nepdope’ verkopen.

Helms: “We lezen geregeld dat er te weinig agenten zijn. Dan zou het met een i-criterium wel moeten lukken? Dit is een belediging voor de ondernemers in de binnenstad.”

Overigens heeft Halsema het rapport van I&O Research drie weken geleden ontvangen. Een woordvoerder zegt dat er geen tijd meer was om het te verwerken in de informatie die de burgemeester maandag vrijgaf. De burgemeester zal voor het debat over het i-criterium de raad voorzien van een reactie. De burgemeester hoopt dan de raad in een ‘open debat’ te kunnen overtuigen van nut en noodzaak van het i-criterium.