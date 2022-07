Onderzoek: granuliet gebruikt voor verbreding A9 voldoet aan eisen

Werkzaamheden aan en langs afritten van snelweg A9 bij Amstelveen. Beeld ANP / Paul van Riel

Het gemeentebestuur drong toen aan op ‘versneld onderzoek’ door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die toeziet op naleving van milieuregels en vergunningsvoorwaarden. Voor de verbreding van de A9 bij Amstelveen werd volgens Rijkswaterstaat 189.000 kuub granuliet gebruikt, wat neerkomt op duizenden ritjes met vrachtwagens vol.

Wethouder Egbert Raat, verantwoordelijk voor het project binnen de gemeente, zei vooraf niet op de hoogte te zijn gesteld door Rijkswaterstaat over het gebruik van granuliet. Hij kwam er pas achter na vragen van Het Parool. “Dat granuliet is niet onomstreden,” zei de wethouder destijds. “Wij nemen het heel serieus. Als het gaat om de veiligheid van onze mensen, moet het goed gebeuren.”

Het college liet daarom uitzoeken hoe granuliet bij het project is toegepast, zei Raat. In een brief aan de gemeenteraad schreef het college dat het granuliet ‘niet in contact komt met het oppervlakte- of grondwater’, maar dat het desondanks risico’s uit wilde sluiten.

Veilig voor gebruik

Nu blijkt uit onderzoek van bodemkwaliteitsbureau Grondslag dat ‘de partij voldoet aan de eisen voor een grootschalige toepassing’ en ook ‘niet verontreinigd’ is met pfas (door de mens gemaakte stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu) en dus veilig is voor gebruik. ‘Wij zijn blij met de uitkomst van dit onderzoek,’ laat wethouder Adam Elzakalai (VVD) in een schriftelijke reactie weten. ‘We wilden toch zorgvuldig onderzoeken of het gebruik van dit materiaal veilig was.’

Al enkele jaren is er discussie gaande over het gebruik van granuliet, een restproduct dat de Amsterdamse firma Graniet Import Benelux (GIB) overhoudt na het bewerken van graniet. Het komt vrij bij de productie van stenen voor asfalt en wordt onder meer gebruikt voor het ondieper maken van plassen.

In 2018 en 2019 maakten handhavers van Rijkswaterstaat bezwaar tegen het gebruik ervan in enkele zandwinplassen, vanwege de aanwezigheid van een chemisch bindmiddel in granuliet. Uiteindelijk werden zij teruggefloten door de top van Rijkswaterstaat, waardoor de toepassing van granuliet kon doorgaan. Maar op plekken waar dit gebeurt, ontstaat vaak onrust onder bewoners.